Taxe și impozite locale 2027 | Persoanele cu dizabilități ar putea plăti taxe doar pe o parte din proprietăți: o casă și o mașină

Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, 9 februarie 2026, în legătură cu revenirea la excepția de plată a impozitelor locale pentru persoanele cu handicap, că, dacă în viitorul apropiat se va lua o decizie în acest sens, eventuala scutire va putea să fie aplicată pentru o singură proprietate imobiliară, respectiv o singură mașină.

„În România, persoanele cu dizabilități beneficiază de scutire de la plata CAS. Deci persoanele cu dizabilități sunt astăzi singura categorie care nu mai plătește CAS, în afară de pensionarii care au pensii mai mici de 600 de euro.

(Persoanele cu dizabilități) aveau și alte drepturi, (precum) scutirea, în totalitate, de impozite pe proprietate

Datorită numărului foarte mare, de 957.000 de persoane în această situație, am ajuns la situația în care o bună parte, aproape 10% din fondul imobiliar al României, nu plătea impozit pe proprietate.

În cazul autovehiculelor, nu se plătea impozit pe mașini.

Ilie Bolojan: Dacă venim cu măsuri compensatorii, anul acesta sau anul viitor, vor fi limitate la o singură casă și o singură mașină

Aici, dacă e să facem o analiză la modul cât se poate de corect și de cinstit, trebuie gândit … Dacă ar fi să venim cu niște măsuri compensatorii, anul acesta sau anul viitor, ele trebuie să se limiteze la o locuință care să fie de o anumită suprafață sau la o mașină care să fie de o anumită capacitate cilindrică.

Pentru că dacă ai un jeep, dacă ai foarte multe proprietăți, impozitul pe proprietate este contribuția ta, ca persoană, la ceea ce înseamnă utilitățile pe care ți le susține primăria.

Ai o casă bună într-o localitate, dar acea casă, dacă nu este pe o stradă asfaltată, care nu are apă, nu are canalizare sau nu are gaz, nu are valoarea reală, nu ai confortul. Și atunci asta este contribuția ta la aceste utilități.

Trebuie să vedem dacă o astfel de analiză se poate, se poate referi la anul acesta sau la anul viitor, când sistemul va fi eșalonat.

Trebuie să facem o analiză, pentru că acest tip de măsuri…

Ilie Bolojan: Nu avem capacitatea de a da scutiri în totalitate persoanelor cu dizabilități

Gândiți-vă ce înseamnă să schimbi tot sistemul. Aici este o problemă de a avea capacitatea să pui în practică aceste decizii. Și v-am spus: nu mai putem să mergem pe scutirile în totalitate. Nu există așa ceva, la modul deschis, datorită faptului că nu mai avem această capacitate.

Orice scutire care se face, orice excepție, orice voucher, orice program – trebuie întotdeauna să ne gândim din ce bani acoperim această scutire, pentru că nu mai avem acești bani.

Trebuie înțeles că acești bani România îi împrumută și plătește niște dobânzi enorme.

Practic, ne sacrificăm viitorul sau plătim niște dobânzi atât de mari încât un kilometru de autostradă, la dobânzile pe care le plătim, ne poate costa în 5 – 6 ani de zile dublu față de condiții normale”, a explicat prim-ministrul.

El a fost atenționat în legătură cu faptul că persoanele cu handicap ar putea contraargumenta că sunt taxate în condițiile în care bugetul de stat plătește în continuare același număr de angajați din primării, același număr de angajați în ministere, aceleași companii de stat care sifonează bani și, în continuare, pensiile speciale.

„Tocmai de aceea trebuie să facem ordine în cheltuielile statului. În continuare trebuie să corectăm aceste nedreptăți, pentru ca, într-adevăr, oamenii care fac eforturi și au de pătimit datorită acestei conjuncturi economice să simtă că nu sunt doar ei cei care plătesc.

Dar eu voi fi întotdeauna foarte precaut să generez niște niște așteptări care nu pot fi onorate.

Ilie Bolojan: S-au acordat în număr mare, în neregulă, certificate pentru anumite boli

Și aș vrea să mai punctez un lucru: în această perioadă, ceea ce trebuie să facă statul român este să verifice treptat-treptat certificatele care au fost date de-a lungul anilor pentru anumite tipuri de boli, pentru că din verificările care au fost făcute, cel puțin acum, a rezultat că există un număr, din păcate destul de important, de certificate care nu au fost eliberate în bună regulă.

Și atunci, în loc să poți să dai un sprijin direct celor care într-adevăr au probleme foarte grave, dar care ar fi într-un număr suportabil pentru România, datorită faptului că de-a lungul anilor, cu mare probabilitate, o parte din aceste documentații n-au fost emise în bună regulă, plaja de beneficiari s-a extins foarte mult.

Oameni care, în condiții normale, n-ar trebui să beneficieze de aceste drepturi, practic consumă rezerva pe care țara asta o are pentru această categorie (…)

Aceste lucruri nu pot fi rezolvate în două luni, în trei luni, în șase luni de zile. E nevoie de ceva timp. Dar Ministerul Muncii face aceste verificări și asta trebuie să o facem treptat, treptat, în așa fel încât până la finalul anului să separăm lucrurile.

Și, într-adevăr, cei care au tot dreptul, datorită situației dificile în care sunt, să beneficieze de sprijinul statului, atât cât îl poate da acest stat, această țară, să beneficieze de aceste drepturi, iar ceilalți să iasă din această zonă”, a conchis el.

