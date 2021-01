TAXA AUTO pentru POLUARE ar putea fi reintrodusă. Ministrul Mediului: „Vom demara discuţii inclusiv cu producătorii auto, inclusiv cu comercianţii auto”

TAXA AUTO pe POLUARE ar putea fi reintrodusă. Ministrul Mediului: „Vom demara discuţii inclusiv cu producătorii auto, inclusiv cu comercianţii auto”

Tanczos Barna, ministrul Mediului, a declarat în cadrul unei emisiuni televizate, faptul că va începe consultări împreună cu producătorii și dealerii auto despre posibilitatea reintroducerii unei taxe auto pentru poluare.

„Dacă astăzi eu v-aş spune că introduc o anumită taxă, aş face greşeala pe care au făcut-o ceilalţi minştri, care au introdus o taxă, s-a pierdut la Curtea Europeană de Justiţie şi s-au dat banii înapoi. Dacă va exista o taxă pe mediu, naţională sau locală, trebuie să fie sigură din punct de vedere juridic şi să aibă efecte suficiente.

Vom demara discuţii inclusiv cu producătorii auto, inclusiv cu comercianţii auto, pentru că nu putem să bulversăm piaţa, dar România trebuie să decida, DA sau NU”, a spus ministrul Mediului.

„Dacă va exista o nouă taxă, va fi implementată în felul următor. Va fi discutată cu Comisia Europeană şi vom strânge toate know-how-urile (informaţiile) şi toate exemplele pozitive din Uniunea Europeană, astfel încât să nu mai ajungem în situaţia de a avea o taxă ilegală. În Europa există trei ţări care nu au nicio intervenţie pe această problemă, restul de 24 au fel de fel de sisteme în implementare. România trebuie să decidă dacă vrea să facă parte din grupul ţărilor care nu au nicio taxă, sau din grupul de 24 unde se încearcă prin diverse să taxeze poluarea”, a declarat Tanczos Barna.