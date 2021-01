VIDEO| Autostrada A10 Sebeș-Turda, deschisă de o lună: GROPI imense în asfalt, la sensul giratoriu de pe centură, la Alba Iulia Sud

Autostrada A10 Sebeș-Turda, deschisă de o lună: GROPI imense în asfalt, la sensul giratoriu de pe centură, la Alba Iulia Sud

Răbdarea șoferilor este testată constant in Municipiul Alba Iulia. După ce podul peste Râul Mureș, de la Partoș, a fost fluidizat, acum noul sens giratoriu care face legătura dintre șoseaua de centură cu A10 Sebeș – Turda este plin de „cratere”.

Deși a trecut doar o lună de la inaugurarea lotului 1 al autostrăzii A10 Sebeș – Turda, asfaltul a început să „dispară” fiind vizibile numeroase gropi și denivelări în jurul sensului giratoriu.

Sensul giratoriu care face legătura dintre șoseaua de centură a Municipiului Alba Iulia și lotul 1 al autostrăzii A10 Sebeș – Turda a fost realizat special pentru deschiderea autostrăzii în urmă cu o lună. Se pare că graba uneori strică treaba, la acesta lucrându-se la temperaturi mai mici de 5 grade Celsius.

Inițial, potrivit proiectului, Alba Iulia ar fi avut un singur nod rutier la autostrada A10, cel de la Alba Iulia Sud, încărcarea și descărcarea traficului realizându-se pe șoseaua de centură. Ulterior fostul primar, Mircea Hava, a condiționat eliberarea autorizației de construcție de realizarea a încă unui nod rutier. Așa se explică faptul că Alba Iulia, o reședință de județ mică, va avea două noduri rutiere la autostrada A10 Sebeș-Turda, cel de la Alba Iulia Sud și nodul rutier de la Alba Iulia Nord (Pârâul Iovului).