Tarife la energie 2025 | Prețuri dinamice la energie. Curent mai ieftin la prânz, mai scump dimineața și seara – proiect

Prețuri dinamice la energie: Tarife mai mici la amiază, dar mai mari în orele de vârf

Românii ar putea plăti facturi diferite la curent, în funcție de ora la care consumă electricitatea. Ministerul Energiei pregătește introducerea tarifelor dinamice, un sistem prin care prețul pe kWh nu va mai fi fix, ci va varia pe parcursul zilei.

Concret, dimineața (06:00 – 10:00) energia ar putea costa până la 1 leu/kWh, între orele 10:00 și 18:00 prețul ar scădea la 80 de bani, cel mai avantajos interval, iar seara (18:00 – 20:00) ar urca până la 1,4 lei, exact când mulți români ajung acasă și consumul crește.

Scopul este ca oamenii să-și mute consumul în perioadele când energia e mai ieftină, astfel încât rețeaua să nu fie suprasolicitată seara. Un exemplu simplu: dacă pornești aerul condiționat la prânz, când curentul e ieftin, locuința rămâne răcoroasă și după-amiaza, fără costuri mari. În schimb, dacă îl pornești după ora 17:00, factura va fi mai mare.

Măsura poate ajuta și companiile mari, care ar putea să-și mute producția în timpul zilei, reducând presiunea de seară pe rețea. Totodată, tarifele dinamice pot sprijini folosirea energiei regenerabile – de exemplu, energia solară, care e mai abundentă la amiază.

Sistemul ar putea fi implementat cu ajutorul contoarelor inteligente (în România există deja aproximativ trei milioane). Acestea permit setarea unor aparate precum mașina de spălat sau mașina de spălat vase să pornească automat la orele mai avantajoase. De pildă, o mașină de spălat vase consumă 1,5 kWh pe ciclu; folosită de 20 de ori pe lună, costul poate varia între 15 și 60 de lei, în funcție de intervalul de consum.

Specialiștii avertizează totuși că măsura are și riscuri. Dacă oamenii nu își ajustează consumul și folosesc curentul doar în orele scumpe, facturile ar putea chiar să crească. În plus, succesul depinde de transparența ofertelor furnizorilor și de cât de ușor vor înțelege românii noul sistem.

Introducerea prețurilor dinamice urmează tendințele europene și ar putea aduce mai mult control asupra facturilor, dar și o responsabilitate mai mare pentru fiecare consumator

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI