Tarif redus la tren pentru studenți și în anul 2026. Ce trebuie să știe cei care au buletin electronic
Vor continua să beneficieze de tarif redus la transportul feroviar studenții din România și în anul 2026. Măsura se aplică pe distanța dintre localitatea de domiciliu și orașul în care se află universitatea la care sunt înscriși.
Decizia a fost luată de Guvern în ședința de joi, 27 noiembrie, prin adoptarea unei Hotărâri care modifică normele privind facilitățile de transport pentru studenți, atât la tren, cât și la metrou.
Modificările au fost introduse odată cu apariția cărții electronice de identitate, care a început să fie emisă în România în 2025. Spre deosebire de vechiul buletin, noul act nu mai afișează adresa de domiciliu.
Astfel, operatorii de transport nu mai pot verifica rapid dacă studentul solicită reducerea pentru ruta corespunzătoare.
Ce au de făcut studenții care au buletin electronic
În situațiile în care operatorul de transport nu dispune de un sistem digital prin care să poată verifica datele din cartea electronică de identitate, studenții vor fi nevoiți să prezinte, suplimentar, un document care să ateste domiciliul.
Acesta poate fi un certificat de domiciliu emis fizic, un certificat electronic obținut prin platformele Ministerului Afacerilor Interne sau un document generat prin aplicația RO CEI Reader. Scopul măsurii este să prevină abuzurile și să se asigure că reducerile sunt acordate corect.
În cazurile în care operatorul de transport nu are un sistem digital pentru verificarea datelor din cartea electronică de identitate, studenții vor trebui să prezinte, pe lângă actul de identitate, un document care să le confirme domiciliul.
Acesta poate fi un certificat de domiciliu emis fizic, un certificat electronic obținut prin platformele Ministerului Afacerilor Interne sau un document generat prin aplicația RO CEI Reader.
