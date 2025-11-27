Trenurile Unirii, pregătite să aducă românii din țară la Alba Iulia pe 1 Decembrie 2025. Vor purta numele unor personalități ale vremii
Trenurile cu destinația Alba Iulia, care vor circula pe data de 1 Decembrie 2025, de Ziua Națională a României, vor purta numele unor personalități ale vremii. Astfel, CFR Călători menține tradiția de a facilita accesul cetățenilor la manifestările centrale, asigurând un total de 36 trenuri care deservesc Alba Iulia.
Citește și: PROGRAMUL de 1 Decembrie 2025 la Alba Iulia: Paradă militară, concerte Voltaj, Damian Brothers și foc de artificii de Ziua Națională
Cu prilejul Zilei Naționale a României și al aniversării a 107 ani de la Marea Unire, realizată sub domnia Regelui Ferdinand I, CFR Călători se alătură sărbătorilor printr-un gest simbolic de omagiere a istoriei.
,,Pentru a marca evenimentul istoric, patru dintre aceste trenuri vor circula având o semnificație deosebită. Trenurile vor purta nume simbolice inspirate de personalități marcante ale vremii, contribuind astfel la evocarea spiritului din 1918”, se arată într-un comunicat dat publicității joi.
Trenurile Unirii care vor purta simbolic, de 1 Decembrie, un nume special:
În data de 30 noiembrie/1 Decembrie:
- IR 1835 – București Nord – Craiova – Simeria – Alba Iulia – Cluj Napoca se va numi simbolic trenul „Regele Ferdinand I Întregitorul” – Suveranul sub a cărui domnie s-a realizat Marea Unire din 1918 și care a adoptat reformele fundamentale pentru consolidarea Statului Național Unitar.
- IR 1763 – Iași – Suceava/Botoșani – Cluj Napoca – Alba Iulia – Simeria – Arad – Timișoara Nord se va numi simbolic trenul „Ion I.C. Brătianu” – Premierul României din timpul Primului Război Mondial, care a jucat un rol esențial în negocierile internaționale ce au condus la împlinirea dezideratului național și la recunoașterea Unirii.
În data de 1 Decembrie:
- IR 1836 – Cluj Napoca – Alba Iulia – Simeria – Craiova – București Nord se va numi simbolic trenul „Iuliu Maniu” – Liderul proeminent al românilor transilvăneni, care a luptat activ pentru autodeterminare și a condus ulterior Consiliul Dirigent, organismul executiv al Transilvaniei post-unire.
- IC 522/532 – Arad – Alba Iulia – Teiuș – Brașov – București Nord se va numi simbolic trenul „Vasile Goldiș” – Ideolog al Marii Uniri și cel care a citit, în fața Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, Rezoluția istorică prin care Transilvania se unea cu România.
,,Aceste garnituri speciale vor parcurge țara, asigurând legătura simbolică și fizică dintre principalele regiuni istorice – Banat, Crișana, Maramureș, Ardeal, Bucovina, Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea – cu orașul Alba Iulia, inima evenimentelor din 1918. Prin această inițiativă, CFR Călători dorește să sublinieze rolul esențial pe care transportul feroviar l-a avut și continuă să îl aibă în unirea și coeziunea teritorială a României, aducând astfel un omagiu istoriei și personalităților care au făcut posibilă Marea Unire”, se mai arată în comunicat.
Anul trecut, mai multe trenuri ale CFR Călători au fost „botezate” în semn de omagiu pentru sărbătorirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. Peste 20 de garnituri, inclusiv trenuri Regio Expres și Regio, au purtat numele unor personalități marcante din istoria României, potrivit clubferoviar.ro.
De asemenea, merită menționat că, în 2023, liderul AUR, George Simion, a finanțat circulația unei garnituri denumite Trenul Unirii, care a făcut legătura între București și Alba Iulia.
