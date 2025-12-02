Târgul de Crăciun de la Sebeș se deschide de Moș Nicolae. Surprize și momente artistice pentru copii și adulți
Târgul de Crăciun de la Sebeș se deschide de Moș Nicolae. Surprize și momente artistice pentru copii și adulți
Târgul de Crăciun de la Sebeș se deschide vineri, 5 decembrie 2025, de Moș Nicolae, în Piața Primăriei, începând cu ora 17.00. Evenimentul va include momente artistice, personaje din povești și activități pentru copii și se va desfășura până pe 24 decembrie.
PROGRAMUL EVENIMENTULUI
Vineri, 5 decembrie 2025, Parcul Primăriei
Ora 17.00: Deschiderea Târgului de Crăciun și aprinderea iluminatului de sărbători
Momente artistice cu: Fanfara din Petrești, Școala de muzică „DoReMi” și Alexandra Pamfilie, Ancuța Stănuș și micii colindători, Trupa de Dansuri Săsești, Ordinul Scutierilor de Mühlbach, personaje din povestea Crăciunului
Duminică, 7 decembrie 2025, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”
Ora 18.00: Concertul de colinde al Organizației Tinerilor de pe Valea Sebeșului
Luni, 8 decembrie 2025, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”
Ora 10.00: „Ninge cu… filme”- vizionări de filme educative pentru copii
Primăria Municipiului Sebeș – spațiul expozițional
Ora 17.00: Vernisajul expoziției personale Eugen Măcinic
Marți, 9 decembrie 2025, Primăria Municipiului Sebeș
Ora 15.00: Gala oamenilor de afaceri
Conferința „Evoluții economice în 2026: ce urmează pentru România?
Prognoze, scenarii și recomandări pentru decidenți publici și privați”.
Invitați: lect. univ. dr. Adrian T. Mitroi și Mihai Buia – fost senior banker și specialist în relații internaționale
Lansarea publicației Transilvania Business
Miercuri, 10 decembrie 2025, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / Biblioteca
Ora 10.00: „Pe bunici să-i colindăm!” – tradiții și obiceiuri românești povestite cu bunicii de la Căminul pentru Persoane Vârstnice Sebeș
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala „Gheorghe Maniu”
Ora 16.00: Serbarea Grădiniței nr. 2
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”
Ora 18.00: Concertul de Crăciun al trupelor locale: Dublu Click, Loutfire, Alexandra Pamfilie și Alfred Dahinten, Red Ravine, Nexxt Band, Vasi Berki Band. Prezintă: Ana Filimon și Dacian Tărâță
Joi, 11 decembrie 2025, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”
Ora 10.00 & ora 13.00: Excelența în educație. Gala de premiere a elevilor merituoși ai Sebeșului
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”
Ora 19.30: Spectacol de teatru: comedia „Hoț să fii, noroc să ai!”
Vineri, 12 decembrie 2025, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala „Gheorghe Maniu”
Ora 10.00: Lansare de carte pentru copii „Secretul bine păstrat” – autoare Laura Iviniș
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala „Gheorghe Maniu”
Ora 16.00: Serbarea Grădiniței nr. 2
Sâmbătă, 13 decembrie 2025, Biserica Evanghelică Sebeș
Ora 10.00: Târgul caritabil de turtă dulce organizat de Trupa de Dansuri Săsești și Biserica Evanghelică Sebeș
Duminică, 14 decembrie 2025, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”
Ora 11.00: Spectacol de teatru pentru copii: „ABRACADABRA!” cu Marian Râlea
Luni, 15 decembrie 2025, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala „Gheorghe Maniu”
Ora 17.00: Serată culturală aniversară, ediția a VIII-a. Vernisajul expoziției personale de pictură prof. Camelia Zurman. Participă Cenaclul literar „Lucian Blaga”, creatori și artiști plastici locali
Marți, 16 decembrie 2025, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”
Ora 16.00: Balul bobocilor – Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala „Gheorghe Maniu”
Ora 16.00: Serbarea Grădiniței nr. 4
Miercuri, 17 decembrie 2025, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”
Ora 10.00: Serbarea Grădiniței „Busy Angels”
Ora 18.00: Spectacol muzical de Crăciun cu Școala de muzică „DoReMi”, coord. de prof. Alexandra Pamfilie
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala „Gheorghe Maniu”
Ora 16.00: Serbarea Grădiniței nr. 2
15, 16, 17 decembrie 2025, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / Biblioteca
Ora 10.00: „O poveste de Crăciun”, ediția a IX-a (ateliere de lectură și creație în parteneriat cu instituțiile de învățământ din municipiul Sebeș și împrejurimi)
Joi, 18 decembrie 2025, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / Biblioteca
Ora 09.00: „Cartea poveștilor de iarnă începe cu A fost odată ca niciodată…. Es war einmal” – Ziua Minorităților Naționale din România
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”
Ora 10.00: „Ninge cu… filme” – vizionări de filme educative pentru copii
Ora 16.00: Spectacolul de Crăciun al Clubului Copiilor Sebeș
Vineri, 19 decembrie 2025, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala „Gheorghe Maniu”
Ora 09.00: „Ninge cu… filme” – vizionări de filme educative pentru copii și tineret
Sâmbătă, 20 decembrie 2025, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”
Ora 16.00: SPECTACOL EXTRAORDINAR DE COLINDE cu ȘTEFAN HRUȘCĂ
Duminică, 21 decembrie 2025, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”
Ora 18.00: Spectacolul de colinde al Bisericii Penticostale Eben Ezer Sebeș
Luni, 22 decembrie 2025, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”
Ora 10.00: Serbarea Grădiniței „Heidi”
Ora 12.00: Serbarea Grădiniței „Mirela”
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”
Ora 18.00: „Crăciunul în culorile copilăriei” – gala micilor artiști plastici ai orașului. Îndrumători: pictorii Dori Susan și Eugen Măcinic
Marți, 23 decembrie 2025
Ora 18.00 „Un gând bun pentru Moş Crăciun” – scrisorile copiilor la bibliotecă
5-24 decembrie 2025, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / Biblioteca
Ora 12.00: Calendarul de Advent al Cărților
Crăciun fericit, la Sebeș!
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
