Târgul de Crăciun de la Sebeș se deschide de Moș Nicolae. Surprize și momente artistice pentru copii și adulți

Târgul de Crăciun de la Sebeș se deschide vineri, 5 decembrie 2025, de Moș Nicolae, în Piața Primăriei, începând cu ora 17.00. Evenimentul va include momente artistice, personaje din povești și activități pentru copii și se va desfășura până pe 24 decembrie.

PROGRAMUL EVENIMENTULUI

Vineri, 5 decembrie 2025, Parcul Primăriei

Ora 17.00: Deschiderea Târgului de Crăciun și aprinderea iluminatului de sărbători

Momente artistice cu: Fanfara din Petrești, Școala de muzică „DoReMi” și Alexandra Pamfilie, Ancuța Stănuș și micii colindători, Trupa de Dansuri Săsești, Ordinul Scutierilor de Mühlbach, personaje din povestea Crăciunului

Duminică, 7 decembrie 2025, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Ora 18.00: Concertul de colinde al Organizației Tinerilor de pe Valea Sebeșului

Luni, 8 decembrie 2025, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Ora 10.00: „Ninge cu… filme”- vizionări de filme educative pentru copii

Primăria Municipiului Sebeș – spațiul expozițional

Ora 17.00: Vernisajul expoziției personale Eugen Măcinic

Marți, 9 decembrie 2025, Primăria Municipiului Sebeș

Ora 15.00: Gala oamenilor de afaceri

Conferința „Evoluții economice în 2026: ce urmează pentru România?

Prognoze, scenarii și recomandări pentru decidenți publici și privați”.

Invitați: lect. univ. dr. Adrian T. Mitroi și Mihai Buia – fost senior banker și specialist în relații internaționale

Lansarea publicației Transilvania Business

Miercuri, 10 decembrie 2025, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / Biblioteca

Ora 10.00: „Pe bunici să-i colindăm!” – tradiții și obiceiuri românești povestite cu bunicii de la Căminul pentru Persoane Vârstnice Sebeș

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala „Gheorghe Maniu”

Ora 16.00: Serbarea Grădiniței nr. 2

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Ora 18.00: Concertul de Crăciun al trupelor locale: Dublu Click, Loutfire, Alexandra Pamfilie și Alfred Dahinten, Red Ravine, Nexxt Band, Vasi Berki Band. Prezintă: Ana Filimon și Dacian Tărâță

Joi, 11 decembrie 2025, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Ora 10.00 & ora 13.00: Excelența în educație. Gala de premiere a elevilor merituoși ai Sebeșului

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Ora 19.30: Spectacol de teatru: comedia „Hoț să fii, noroc să ai!”

Vineri, 12 decembrie 2025, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala „Gheorghe Maniu”

Ora 10.00: Lansare de carte pentru copii „Secretul bine păstrat” – autoare Laura Iviniș

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala „Gheorghe Maniu”

Ora 16.00: Serbarea Grădiniței nr. 2

Sâmbătă, 13 decembrie 2025, Biserica Evanghelică Sebeș

Ora 10.00: Târgul caritabil de turtă dulce organizat de Trupa de Dansuri Săsești și Biserica Evanghelică Sebeș

Duminică, 14 decembrie 2025, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Ora 11.00: Spectacol de teatru pentru copii: „ABRACADABRA!” cu Marian Râlea

Luni, 15 decembrie 2025, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala „Gheorghe Maniu”

Ora 17.00: Serată culturală aniversară, ediția a VIII-a. Vernisajul expoziției personale de pictură prof. Camelia Zurman. Participă Cenaclul literar „Lucian Blaga”, creatori și artiști plastici locali

Marți, 16 decembrie 2025, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Ora 16.00: Balul bobocilor – Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala „Gheorghe Maniu”

Ora 16.00: Serbarea Grădiniței nr. 4

Miercuri, 17 decembrie 2025, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Ora 10.00: Serbarea Grădiniței „Busy Angels”

Ora 18.00: Spectacol muzical de Crăciun cu Școala de muzică „DoReMi”, coord. de prof. Alexandra Pamfilie

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala „Gheorghe Maniu”

Ora 16.00: Serbarea Grădiniței nr. 2

15, 16, 17 decembrie 2025, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / Biblioteca

Ora 10.00: „O poveste de Crăciun”, ediția a IX-a (ateliere de lectură și creație în parteneriat cu instituțiile de învățământ din municipiul Sebeș și împrejurimi)

Joi, 18 decembrie 2025, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / Biblioteca

Ora 09.00: „Cartea poveștilor de iarnă începe cu A fost odată ca niciodată…. Es war einmal” – Ziua Minorităților Naționale din România

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Ora 10.00: „Ninge cu… filme” – vizionări de filme educative pentru copii

Ora 16.00: Spectacolul de Crăciun al Clubului Copiilor Sebeș

Vineri, 19 decembrie 2025, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala „Gheorghe Maniu”

Ora 09.00: „Ninge cu… filme” – vizionări de filme educative pentru copii și tineret

Sâmbătă, 20 decembrie 2025, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Ora 16.00: SPECTACOL EXTRAORDINAR DE COLINDE cu ȘTEFAN HRUȘCĂ

Duminică, 21 decembrie 2025, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Ora 18.00: Spectacolul de colinde al Bisericii Penticostale Eben Ezer Sebeș

Luni, 22 decembrie 2025, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Ora 10.00: Serbarea Grădiniței „Heidi”

Ora 12.00: Serbarea Grădiniței „Mirela”

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / sala de spectacole „Radu Stanca”

Ora 18.00: „Crăciunul în culorile copilăriei” – gala micilor artiști plastici ai orașului. Îndrumători: pictorii Dori Susan și Eugen Măcinic

Marți, 23 decembrie 2025

Ora 18.00 „Un gând bun pentru Moş Crăciun” – scrisorile copiilor la bibliotecă

5-24 decembrie 2025, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș / Biblioteca

Ora 12.00: Calendarul de Advent al Cărților

Crăciun fericit, la Sebeș!

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI