Tânărul portar albaiulian Răzvan Cutean, debut în Liga 2 la FC Bihor Oradea: A fost campion național de juniori cu UTA Arad

Zi mare, duminică, 22 februarie 2026, pentru tânărul portar albaiulian Răzvan Cutean.

Goalkeeper-ul de nici 18 ani a debutat în Liga 2 de fotbal la FC Bihor Oradea, echipă la care a ajuns în această iarnă de la UTA Arad.

Răzvan Cutean, care va împlini 18 ani în 4 martie 2026, a fost titularizat între buturile gazdelor în meciul pe care orădenii l-au jucat pe teren propriu cu ASA Târgu Mureș.

Scorul final a fost 2-1 (0-0), deznodământul venind, dramatic, chiar la una dintre ultimele faze ale jocului. Gazdele au punctat primele, în minutul 56, prin internaționalul moldovean Alex Boiciuc, și el la debut la formația din Oradea. Târgumureșenii au egalat prin Raul Rotund, în minutul 71. „Verdictul” în privința echipei învingătoare a fost dat de Dragoș Tescan, în minutul 90+4.

„Răzvan Cutean căci despre el este vorba… Debut la Liga 2 ca și titular la vârsta de 18 ani pentru Fc Bihor, echipă la care am evoluat și eu în urmă cu 15 ani, unde am reusit performanța de a promova în Liga 1!

Bravo ție Răzvane, mă bucur tare mult pentru tine, acesta este doar începutul… Să rămâi mereu așa cum te am cunoscut. „Nu ai fost unul dintre cei mai talentați copii ai generației 2008, dar ai știut tot timpul ce îți dorești cu adevărat!”. Un băiat liniștit, cuminte,meticulos,muncitor, calculat atât pe teren cat și în afara lui, un adevărat Lider!

Campion național anul trecut cu UTA Arad la juniori U17 alături de Robi Baba(“alt jucător crescut de noi”), astăzi se luptă pentru promovarea în primul eșalon al fotbalului românesc cu FC Bihor„, a transmis Ciprian Selagea

Tinerii fotbaliști albaiulieni Răzvan Cutean și Robert Baba au câștigat în mai 2025 Liga Elitelor U17 cu UTA Arad, intrând ulterior și în posesia Supercupei României U17.

Răzvan Cutean a fost portarul cu cel mai bun bilanț din campionat, iar Robert Baba s-a dovedit a fi un atacant foarte valoros.

Ei au pornit spre fotbalul mare de la Star Pro Optimum, unde au fost antrenați cu dedicare de Gică Bran și Ciprian Selagea.

