Tânără din Jidvei, exploatată timp de 7 ani de un proxenet din Constanța: A plătit peste 1,5 milioane de lei în Elveția, Spania și Anglia
Femeie din Jidvei, manipulață și folosită în bordeluri din Europa: Proxenetul din Constanța a beneficiat de toate veniturile ei timp de 7 ani
O tânără din comuna Jidvei a fost, timp de 7 ani, victimă a unui bărbat din Constanța care a exploatat-o prin practicarea prostituției în Spania, Elveția și Anglia. În acest timp, femeia i-a plătit acestuia, sumele de 198.605 de franci elveţieni, 4.860 de euro şi 35.952 de lire sterline. În total este vorba despre suma de 1,5 milioane de lei. Bărbatul (Mircea Pampu) este judecat în prezent pentru săvârșirea infracțiunii de proxenetism.
Citește și: A scăpat de închisoare: Un bărbat din Blaj, implicat într-un dosar de proxenetism, scapă de condamnarea definitivă. Ce sumă a fost confiscată de la el
„În luna ianuarie a anului 2011, persoana vătămată în vârstă de 18 ani, în timp ce se afla în Spania, a fost recrutată de inculpat, în vârstă de 30 de ani, prin metoda loverboy şi a fost convinsă să practice prostituţia. Acesta i-a creat falsa convingere că este îndrăgostit de ea, că este singura cu care are o relaţie serioasă, iar veniturile obţinute din prostituţie vor fi folosite pentru a-şi întemeia o familie.
În timp, victima a dezvoltat un puternic ataşament emoţional, de care inculpatul a profitat, pentru a o aduce şi a o menţine într-o stare de aservire, de completă dependenţă.
Inculpatul, exercita un control permanent asupra victimei, stabilea locurile în care practica prostituţia, o supraveghea permanent direct sau prin interpuşi, nu îi permitea să se deplaseze sau să intre în contact cu altcineva, fără permisiunea sa, nu îi permitea să deţină conturi bancare, conturi pe reţele de socializare şi îşi însuşea cea mai mare parte a banilor obţinuţi din practicarea prostituţiei”, susțin procurorii care au instrumentat dosarul.
Localurile funcţionau ilegal, sub aparenţa unor saloane de masaj, iar într-un bordel practicau prostituţia de regulă 3-4 persoane de sex feminin, din România. În anul 2011, veniturile victimei, din prostituţie, au fost împărţite în mod egal cu bărbatul, iar din anul 2012 până în anul 2018, cu mici excepţii, au ajuns integral la acesta.
Convinsă să revină în Elveția
În anul 2012, proxenetul s-a căsătorit cu o altă femeie, care, de asemenea, practica prostituţia în beneficiul său. I-a spus, atunci, tinerei din Jidvei, că este o căsătorie de formă, deoarece persoana respectivă avea nevoie să-şi schimbe numele de familie pentru a putea continua să lucreze în Elveția la un bordel de tip sauna club.
În 2014, cele două femei au fost transportate în Elveția pentru a practica prostituţia într-un bordel tip Sauna Club. În anul 2016, victima din județul Alba s-a întors în România şi 1-a anunţat pe inculpat că vrea să se despartă de el, deoarece a realizat că nu are nicio intenţie să rămână cu ea.
Acesta s-a dus la ea acasă în comuna Jidvei şi a convins-o să se întoarcă în Elveția, la acelaşi club. O parte din veniturile realizate prin serviciile sexuale prestate în cadrul bordelului tip Sauna Club, le-a declarat autorităţilor fiscale din ţara menţionată.
Conform declaraţiilor fiscale, în anul 2016 a realizat un venit de 17.650 de franci elveţieni, în anul 2017 a realizat un venit de 42.700 de franci elveţieni, iar în anul 2018 a realizat un venit de 15.875 de franci elveţieni, în total 76.225 de franci elveţieni, bani pe care i-a predat bărbatului. Tânăra a obţinut de la un singur client, suma totală de 30.000 de franci elveţieni, bani pe care i-a înmânat personal, în totalitate lui Mircea Pampu.
„Pentru a nu atrage atenţia autorităţilor cu privire la frecvenţa şi cuantumul transferurilor efectuate către un singur beneficiar, banii au fost expediaţi atât către inculpat dar şi către terţe persoane, apropiate acestuia, care aveau rolul de interpuşi, destinatarul final fiind tot inculpatul. În anii 2016, 2017, 2018 în perioada verii, persoana vătămată a practicat prostituţia în Ibiza, Spania, racolând clienţii de pe stradă sau din cluburi.
În luna iunie a anului 2018 relaţia dintre inculpat şi persoana vătămată s-a încheiat”, se mai precizează în rechizitoriul procurorilor. Ulterior, tânăra i-a cerut proxenetului să îi ramburseze măcar parțial din banii pe care i-a obținut, dar a fost refuzată.
În această situație, victima a mers și a depus plângere la poliție. Până la finalizarea procedurilor de judecată, bărbatul din Constanța va scăpa, prin prescriere, de răspunderea penală, dar va putea fi obligat să returneze sumele uriașe de bani plătite de femeia din Jidvei.
Autor: Dorin ȚIMONEA
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FINANȚARE aprobată pentru modernizarea și extinderea Școlii Gimnaziale Micești: De unde vin fondurile
FINANȚARE aprobată pentru modernizarea și extinderea școlii din Micești Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a semnat, luni, 13 octombrie 2025, 11 noi contracte de finanțare, în valoare totală de 375.831.479,26 de lei, pentru modernizarea, reabilitarea termică și eficientizarea energetică a unor instituții publice. Unul dintre acestea vizează modernizarea și extinderea Școlii Gimnaziale Micești. Citește și: FOTO […]
VIDEO | Incendiu izbucnit pe A1, sensul Sebeș-Orăștie! Flăcările au cuprins un autoturism. Pompierii intervin de urgență
Incendiu izbucnit pe A1, sensul Sebeș-Orăștie! Flăcările au cuprins un autoturism – Pompierii intervin de urgență Pompierii din Sebeș intervin în aceste momente pe A1, km 317, sensul de mers Sebe-Orăștie după ce un incendiu ar fi izbucnit la un autoturism, astăzi, 15 octombrie, în jurul orei 18:30. Citește și: Bărbat de 41 de ani, […]
FOTO | Expoziție de artă ,,Pași prin vise” la Aiud: Lucrările lui Roxana Nistea, expuse la Galeriile Inter-Art: ,,O frumoasă poveste”
FOTO | Expoziție de artă ,,Pași prin vise” la Aiud: Lucrările lui Roxana Nistea, expuse la Galeriile Inter-Art: ,,O frumoasă poveste” Organizată de Fundația Inter-Art Aiud și Primăria Municipiului Aiud, Direcția de Cultură Centrul Multicultural Liviu Rebreanu, expoziția cu lucrări semnate de Roxana Nistea s-a constituit într-o lecție de artă plastică contemporană prin vizitarea ei, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Atenționare transmisă de Poliția Română! Mai multe mesaje false au fost trimise în numele instituției: ,,Menite să vă sperie și să vă determine să introduceți datele bancare”
Atenționare transmisă de Poliția Română! Mai multe mesaje false au fost trimise în numele instituției. Mesajul complet Poliția Română avertizează...
Economistul Radu Georgescu după ce BNR a publicat situația Contului Curent al României: ,,Te rog, nu te uita peste aceste date economice”
Economistul Radu Georgescu după ce BNR a publicat situația Contului Curent al României: ,,Te rog, nu te uita peste aceste...
Știrea Zilei
FOTO | Un tânăr din Alba, unul din Lorzii Cerului din Escadrila 48 Aviație Vânătoare: ,,Prima dată am văzut un avion F-16 în clasa a XI-a. În momentul acela mi-am dorit să ajung să lucrez pe această aeronavă”
Un tânăr din Alba, unul din Lorzii Cerului din Escadrila 48 Aviație Vânătoare: ,,Prima dată am văzut un avion F-16...
Producătorul de înghețată Alpin de la Sebeș, cumpărat de Froneri, al doilea cel mai mare producător de înghețată din lume
Producătorul de înghețată Alpin de la Sebeș, cumpărat de Froneri, al doilea cel mai mare producător de înghețată din lume...
Curier Județean
FINANȚARE aprobată pentru modernizarea și extinderea Școlii Gimnaziale Micești: De unde vin fondurile
FINANȚARE aprobată pentru modernizarea și extinderea școlii din Micești Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a semnat, luni, 13 octombrie 2025, 11...
Tânără din Jidvei, exploatată timp de 7 ani de un proxenet din Constanța: A plătit peste 1,5 milioane de lei în Elveția, Spania și Anglia
Femeie din Jidvei, manipulață și folosită în bordeluri din Europa: Proxenetul din Constanța a beneficiat de toate veniturile ei timp...
Politică Administrație
FOTO | Centrul Multifuncțional din Teiuș, în linie dreaptă spre finalizare. Pistele de bowling sunt montate, iar ultimele teste sunt în desfășurare
Centrul Multifuncțional din Teiuș, în linie dreaptă spre finalizare. Pistele de bowling sunt montate, iar ultimele teste sunt în desfășurare...
FOTO | Premierul României, Ilie Bolojan, vizită de lucru la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
Premierul României, Ilie Bolojan, vizită de lucru la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia Premierul României, Ilie Bolojan, a efectuat,...
Opinii Comentarii
15 octombrie – Ziua mondială a spălatului pe mâini
15 octombrie – Ziua mondială a spălatului pe mâini În fiecare an, pe 15 octombrie, marcăm la nivel mondial, Ziua...
Minunile Sfintei Parascheva, cuvioasa care vindecă boli și lecuiește suflete
Minunile Sfintei Parascheva, cuvioasa care vindecă boli și lecuiește suflete De peste 300 de ani de când moaştele Cuvioasei Parascheva...