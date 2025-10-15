Tânără din Jidvei, exploatată timp de 7 ani de un proxenet din Constanța: A plătit peste 1,5 milioane de lei în Elveția, Spania și Anglia

Femeie din Jidvei, manipulață și folosită în bordeluri din Europa: Proxenetul din Constanța a beneficiat de toate veniturile ei timp de 7 ani

O tânără din comuna Jidvei a fost, timp de 7 ani, victimă a unui bărbat din Constanța care a exploatat-o prin practicarea prostituției în Spania, Elveția și Anglia. În acest timp, femeia i-a plătit acestuia, sumele de 198.605 de franci elveţieni, 4.860 de euro şi 35.952 de lire sterline. În total este vorba despre suma de 1,5 milioane de lei. Bărbatul (Mircea Pampu) este judecat în prezent pentru săvârșirea infracțiunii de proxenetism.

„În luna ianuarie a anului 2011, persoana vătămată în vârstă de 18 ani, în timp ce se afla în Spania, a fost recrutată de inculpat, în vârstă de 30 de ani, prin metoda loverboy şi a fost convinsă să practice prostituţia. Acesta i-a creat falsa convingere că este îndrăgostit de ea, că este singura cu care are o relaţie serioasă, iar veniturile obţinute din prostituţie vor fi folosite pentru a-şi întemeia o familie.

În timp, victima a dezvoltat un puternic ataşament emoţional, de care inculpatul a profitat, pentru a o aduce şi a o menţine într-o stare de aservire, de completă dependenţă.

Inculpatul, exercita un control permanent asupra victimei, stabilea locurile în care practica prostituţia, o supraveghea permanent direct sau prin interpuşi, nu îi permitea să se deplaseze sau să intre în contact cu altcineva, fără permisiunea sa, nu îi permitea să deţină conturi bancare, conturi pe reţele de socializare şi îşi însuşea cea mai mare parte a banilor obţinuţi din practicarea prostituţiei”, susțin procurorii care au instrumentat dosarul.

Localurile funcţionau ilegal, sub aparenţa unor saloane de masaj, iar într-un bordel practicau prostituţia de regulă 3-4 persoane de sex feminin, din România. În anul 2011, veniturile victimei, din prostituţie, au fost împărţite în mod egal cu bărbatul, iar din anul 2012 până în anul 2018, cu mici excepţii, au ajuns integral la acesta.

Convinsă să revină în Elveția

În anul 2012, proxenetul s-a căsătorit cu o altă femeie, care, de asemenea, practica prostituţia în beneficiul său. I-a spus, atunci, tinerei din Jidvei, că este o căsătorie de formă, deoarece persoana respectivă avea nevoie să-şi schimbe numele de familie pentru a putea continua să lucreze în Elveția la un bordel de tip sauna club.

În 2014, cele două femei au fost transportate în Elveția pentru a practica prostituţia într-un bordel tip Sauna Club. În anul 2016, victima din județul Alba s-a întors în România şi 1-a anunţat pe inculpat că vrea să se despartă de el, deoarece a realizat că nu are nicio intenţie să rămână cu ea.

Acesta s-a dus la ea acasă în comuna Jidvei şi a convins-o să se întoarcă în Elveția, la acelaşi club. O parte din veniturile realizate prin serviciile sexuale prestate în cadrul bordelului tip Sauna Club, le-a declarat autorităţilor fiscale din ţara menţionată.

Conform declaraţiilor fiscale, în anul 2016 a realizat un venit de 17.650 de franci elveţieni, în anul 2017 a realizat un venit de 42.700 de franci elveţieni, iar în anul 2018 a realizat un venit de 15.875 de franci elveţieni, în total 76.225 de franci elveţieni, bani pe care i-a predat bărbatului. Tânăra a obţinut de la un singur client, suma totală de 30.000 de franci elveţieni, bani pe care i-a înmânat personal, în totalitate lui Mircea Pampu.

„Pentru a nu atrage atenţia autorităţilor cu privire la frecvenţa şi cuantumul transferurilor efectuate către un singur beneficiar, banii au fost expediaţi atât către inculpat dar şi către terţe persoane, apropiate acestuia, care aveau rolul de interpuşi, destinatarul final fiind tot inculpatul. În anii 2016, 2017, 2018 în perioada verii, persoana vătămată a practicat prostituţia în Ibiza, Spania, racolând clienţii de pe stradă sau din cluburi.

În luna iunie a anului 2018 relaţia dintre inculpat şi persoana vătămată s-a încheiat”, se mai precizează în rechizitoriul procurorilor. Ulterior, tânăra i-a cerut proxenetului să îi ramburseze măcar parțial din banii pe care i-a obținut, dar a fost refuzată.

În această situație, victima a mers și a depus plângere la poliție. Până la finalizarea procedurilor de judecată, bărbatul din Constanța va scăpa, prin prescriere, de răspunderea penală, dar va putea fi obligat să returneze sumele uriașe de bani plătite de femeia din Jidvei.

Autor: Dorin ȚIMONEA

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI