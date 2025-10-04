A scăpat de închisoare: Un bărbat din Blaj, implicat într-un dosar de proxenetism, scapă de condamnarea definitivă. Ce sumă a fost confiscată de la el

Hotărâre la Tribunalul Alba: 80.000 de euro, suma confiscată de la un proxenet care a scăpat de răspunderea penală

Un bărbat implicat într-un dosar de proxenetism, judecat de aproape 10 ani, a scăpat de închisoare prin prescrierea faptelor, dar trebuie să plătească o sumă uriașă de bani obținută de pe urma exploatării unei tinere în Germania.

Vilhelm S. a fost trimis în judecată de DIICOT, într-un dosar cu 15 inculpați, liderii grupării fiind din zona municipiului Blaj. Membrii grupării sunt acuzați că au exploatat, prin practicarea prostituției, un număr de 24 de tinere, în state din vestul Europei, obținând venituri totale de milioane de lei.

Vilhelm S. a solicitat să fie judecat separat și a cerut încetarea procesului penal pentru prescrierea răspunderii penale a infracțiunii de proxenetism. Judecătorul de la Tribunalul Alba i-a admis cererea în 23 septembrie 2025, dar a dispus confiscarea de la acesta a sumei de 80.000 de euro, care a fost obținută de la victima sa.

Pentru recuperarea banilor, instanța a menținut sechestrul pus pe un apartament din Blaj și ”asupra bunurilor mobile prezente şi viitoare şi imobile viitoare” ale bărbatului, până la concurența sumei. Femeia a cerut ca bărbatul să îi plătească daune materiale în valoare de 100.000 de euro, reprezentând sume de bani pe care le-a predat inculpatului, dar instanța i-a refuzat solicitarea pe motiv că acestea „nu reprezintă un prejudiciu al victimei rezultat din acţiunea infracţională în sensul noţiunii de prejudiciul produs ca urmare a faptei ilicite”.

Tânăra a practicat prostituția într-un club din Augsburg, Germania, în perioada februarie 2009 – februarie 2016. Femeia l-a cunoscut pe Vilhelm S. în vara anului 2009, când au început o relație, încheiată în în primăvara anului 2013.

În această perioadă, bărbatul a primit în repetate rânduri sume de bani provenite din prostituție, sume apreciate de către aceasta din urmă la nivelul total de aproximativ 80.000 euro. Parte din bani au fost predați în numerar, iar parte transferați prin sisteme de transfer bancar.

”Gruparea infracţională a acţionat în principal pe ruta România – Italia, în sensul că fetele recrutate din România, iniţial din zona municipiului Blaj, apoi şi din alte zone ale ţării, au fost exploatate sexual în Italia, în principal în zona oraşelor Modena şi Bologna.

De-a lungul timpului în vederea obţinerii unor câştiguri mai mari, gruparea a acţionat şi în alte state, plasând fete la prostituţie în Belgia, în perioada anilor 2008-2009, în capitala Bruxelles, în Luxemburg în cursul anului 2011, precum şi în ultimii ani în Germania şi Austria.

De asemenea membrii grupării au plasat fete pentru prostituţie şi în Franţa, la începutul anului 2013. În Germania, membrii grupării infracţionale au acţionat în principal în zona oraşului Augsburg, unde liderii acesteia şi-au achiziţionat fiecare câte un apartament”, se precizează în rechizitoriul procurorilor.

Gruparea infracţională avea o structură ermetică, închisă, pentru a colabora cu membrii acesteia o persoană trebuia să câştige încrederea liderului. Potrivit anchetatorilor, inculpații au obținut în urma comiterii infracţiunilor sumele de 2.395.988 de lei, respectiv 183.758 de euro.

Mare parte din bani au fost ”investiți” în imobiliare și mașini scumpe, fiind, astfel, documentată de anchetatori și infracțiunea de spălare a banilor. Infracțiunile sunt, însă, prescrise, magistratul urmând să dea o soluție similară și pentru inculpații judecați în dosarul principal.

