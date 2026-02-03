Tânără din Alba, transportată la spital după un ACCIDENT pe șoseaua Alba Iulia din Sibiu: Un tânăr șofer, vinovat de producerea coliziunii
Tânără din Alba, transportată la spital după un ACCIDENT pe șoseaua Alba Iulia din Sibiu: Un tânăr șofer, vinovat de producerea coliziunii
Traficul este îngreunat pe Șoseaua Alba Iulia din municipiul Sibiu, în urma unui accident rutier în care au fost implicate două autoturisme. În urma coliziunii, două persoane, printre care o tânără din Alba, au fost rănite și transportate la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale.
Potrivit IPJ Sibiu, polițiștii rutieri intervin la un accident de circulație, produs pe Șoseaua Alba Iulia din Municipiul Sibiu.
Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul cǎ, în timp ce conducea un autoturism pe Șoseaua Alba Iulia pe direcția Sibiu-Cristian, un tânăr de 22 de ani din Miercurea Sibiului, pe fondul nepăstrării distanței de siguranță a intrat în coliziune cu autoturismul condus în fața sa, de către o femeie de 50 de ani, din Cristian.
În urma coliziunii, conducătorul auto de 50 de ani și pasagera sa, o tânără de 24 de ani din județul Alba, au suferit vătămări corporale, fiind transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.
Trafic îngreunat.
Cercetările continuă, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.
FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)
