Tânără de 25 de ani, din Ighiu, AMENINȚATĂ cu acte de violență de soț, în Alba Iulia: Polițiștii au emis ordin de protecție

O tânără de 25 de ani, din Ighiu, a fost amenințată cu acte de violență de soț, în Alba Iulia. Polițiștii au emis ordin de protecție.

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 5/6 octombrie 2025, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au fost sesizați de către o femeie de 25 de ani, din localitatea Ighiu, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că a fost victima unei infracțiuni.

Din primele verificări a reieșit că, în noaptea de 5/6 octombrie 2025, femeia, în timp ce se afla pe raza municipiului Alba Iulia, ar fi fost amenințată cu acte de violență de către fostul său soț, în vârstă de 24 de ani, din municipiul Alba Iulia, provocându-i acesteia o stare de temere.

În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, a reieșit risc iminent, iar polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare.

