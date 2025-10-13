Tânăr din Vințu de Jos, amenințat cu MOARTEA de un bărbat băut: Ce măsuri au luat polițiștii
Bărbat din Vințu de Jos, reținut de poliție. A amenințat cu moartea un tânăr pe stradă
Un bărbat de 38 de ani din Vințu de Jos a fost reținut de polițiști după ce, pe fondul consumului de alcool, ar fi amenințat cu moartea un tânăr de 22 de ani, provocându-i o stare de temere. Ancheta continuă sub aspectul infracțiunilor de amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice.
Citește și: VIDEO | Bărbat din Aiud, reținut după ce și-a amenințat concubina, încălcând un ordin de protecție. Polițiștii îl vor prezenta astăzi Parchetului
Potrivit IPJ Alba, la data de 13 octombrie 2025, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 38 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice.
Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 12 octombrie 2025, bărbatul de 38 de ani, pe fondul consumului de alcool, în timp ce se deplasa pe strada Nicolae Iorga din localitatea Vințu de Jos, l-ar fi amenințat cu moartea pe un tânăr de 22 de ani, din localitatea Vințu de Jos, provocându-i acestuia o stare de temere.
Cercetările sunt continuate.
