Tânăr din Satu Mare, prins BĂUT la volan pe o stradă din Alba Iulia: Ce alcoolemie avea

Tânăr din Satu Mare, prins conducând BĂUT pe o stradă din Alba Iulia: Ce alcoolemie avea

Un tânăr, de 25 de ani, din comuna Porumbești, județul Satu Mare, a fost prins de politiștii din Alba conducând pe o stradă din Alba Iulia sub influența băuturilor alcoolice.

Potrivit IPJ Alba, la data de 23 aprilie 2026, în jurul orei 19.55, polițiștii Serviciul Rutier Alba au oprit, pentru control, pe strada Alexandru Ioan Cuza, din municipiul Alba Iulia, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 25 de ani, din comuna Porumbești, județul Satu Mare.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,70 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

