Tânăr din Roșia Montană, depistat la volan sub influența substanțelor psihoactive. Este cercetat de oamenii legii

Un tânăr de 29 de ani din Roșia Montană este cercetat de polițiști, după ce a fost depistat la volan pe DJ 742, iar analizele medico-legale au confirmat prezența substanțelor psihoactive în organism.

Conform IPJ Alba, la data de 9 aprilie 2026, în jurul orei 18.50, polițiștii rutieri din orașul Abrud au oprit, pentru control, pe DJ 742, pe raza localității Roșia Montană, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 29 de ani, din localitatea Roșia Montană.

În urma testării cu aparatura din dotare, rezultatul a fost pozitiv privind posibila prezență a substanțelor psihoactive în organism, acesta fiind condus la o unitate medicală pentru prelevarea de mostre biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a prezenței substanțelor interzise în organism.

Rezultatele transmise de Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca au confirmat prezența substanțelor psihoactive în organism.

Polițiștii din Abrud continuă cercetările în acest caz.

