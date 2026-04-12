Tânăr din Roșia Montană, depistat la volan sub influența substanțelor psihoactive. Este cercetat de oamenii legii

Un tânăr de 29 de ani din Roșia Montană este cercetat de polițiști, după ce a fost depistat la volan pe DJ 742, iar analizele medico-legale au confirmat prezența substanțelor psihoactive în organism.

Conform IPJ Alba, la data de 9 aprilie 2026, în jurul orei 18.50, polițiștii rutieri din orașul Abrud au oprit, pentru control, pe DJ 742, pe raza localității Roșia Montană, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 29 de ani, din localitatea Roșia Montană.

În urma testării cu aparatura din dotare, rezultatul a fost pozitiv privind posibila prezență a substanțelor psihoactive în organism, acesta fiind condus la o unitate medicală pentru prelevarea de mostre biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a prezenței substanțelor interzise în organism.

Rezultatele transmise de Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca au confirmat prezența substanțelor psihoactive în organism.

Polițiștii din Abrud continuă cercetările în acest caz.

Curier Județean

VIDEO | SCANDAL la Aiud: Bărbat de 66 de ani, REȚINUT după ce a agresat un alt bărbat și i-a furat telefonul mobil

Bogdan Ilea

Publicat

acum 46 de minute

în

12 aprilie 2026

De

SCANDAL la Aiud: Bărbat de 66 de ani, REȚINUT după ce a agresat un alt bărbat și i-a furat telefonul mobil Un bărbat de 66 de ani din Aiud a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, după ce l-ar fi agresat pe un alt bărbat, în vârstă de 62 de ani, și i-ar […]

Citește mai mult

Curier Județean

Iepurașul a adus un cadou special pentru o familie din Alba: Un băiețel sănătos s-a născut în Sâmbăta Mare, la Spitalul Județean

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

12 aprilie 2026

De

Iepurașul a adus un cadou special pentru o familie din Alba: Un băiețel sănătos s-a născut în Sâmbăta Mare, la Spitalul Județean Un băiețel perfect sănătos s-a născut sâmbătă, 11 aprilie 2026, la ora 20:40, la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Nou-născutul cântărește 3,3 kilograme și a primit nota APGAR 9. Se spune că […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Geantă Carla, elevă la Școala Gimnazială „Nicolae Drăgan” din Galda de Jos, a obținut mențiune la etapa națională a Olimpiadei de Limba Franceză 2026

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

12 aprilie 2026

De

Geantă Carla, elevă la Școala Gimnazială „Nicolae Drăgan” din Galda de Jos, a obținut mențiune la etapa națională a Olimpiadei de Limba Franceză 2026 Geantă Carla, elevă la Școala Gimnazială „Nicolae Drăgan” din Galda de Jos, a obținut un rezultat impresionant: mențiune la etapa națională a Olimpiadei de Limba Franceză 2026 Eleva a fost coordonată […]

Citește mai mult