Tânăr din Răhău, cu „alcool la bord”, în toiul nopții, pe o stradă din Sebeș: Ce alcoolemie avea

Un tânăr din Răhău a fost scos din trafic de oamenii legii după ce a fost surprins conducând băut, în toiul nopții, pe o stradă din Sebeș.

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 3/4 aprilie 2026, în jurul orei 00.40, polițiștii Biroului Rutier Sebeș au oprit, pentru control, pe strada Dorobanți din municipiul Sebeș, un autoturism condus de un tânăr de 19 ani, din localitatea Răhău, județul Alba.

Acesta a fost testat cu aparatul etilometru, rezultând valoarea de 0,61 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

