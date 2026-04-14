Tânăr din Rădești, prins fără permis și sub influența alcoolului la volan, pe DC 17: Este cercetat de polițiștii din Teiuș

Un tânăr de 23 de ani din Rădești a fost depistat de polițiștii din Teiuș în timp ce conducea un autoturism, pe DC 17, fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și aflându-se sub influența băuturilor alcoolice.

Potrivit IPJ Alba, la data de 13 aprilie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Teiuș au oprit, pentru control, pe DC 17, pe raza localității Căpud, un autoturism condus de un tânăr, în vârstă de 23 de ani, din localitatea Rădești.

Din verificări a reieșit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar aparatul etilotest a indicat valoarea de 0,08 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără permis de conducere.

