Tânăr din Rădești, prins fără permis și sub influența alcoolului la volan, pe DC 17: Este cercetat de polițiștii din Teiuș

Tânăr din Rădești, prins fără permis și sub influența alcoolului la volan, pe DC 17: Este cercetat de polițiștii din Teiuș

Un tânăr de 23 de ani din Rădești a fost depistat de polițiștii din Teiuș în timp ce conducea un autoturism, pe DC 17, fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și aflându-se sub influența băuturilor alcoolice.

Potrivit IPJ Alba, la data de 13 aprilie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Teiuș au oprit, pentru control, pe DC 17, pe raza localității Căpud, un autoturism condus de un tânăr, în vârstă de 23 de ani, din localitatea Rădești.

Din verificări a reieșit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar aparatul etilotest a indicat valoarea de 0,08 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără permis de conducere.

FOTO | Elevi de la Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea” din Blaj, rezultate de excepție la Concursul Național „O idee de afacere pentru viitor” – 2026. Ce premii au obținut

Elevi de la Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea" din Blaj, rezultate de excepție la Concursul Național „O idee de afacere pentru viitor" – 2026. Ce premii au obținut Elevii de la Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea" din Blaj au obținut rezultate de excepție la Concursul Național „O idee de afacere pentru viitor" – 2026, cu cinci planuri […]

13-19 aprilie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba desfășoară acțiunea „SPEED”: „Conduceți responsabil!”

Polițiștii rutieri din Alba desfășoară acțiunea „SPEED": „Conduceți responsabil!" În perioada 13-19 aprilie 2026, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba desfășoară acțiunea „SPEED", conform calendarului ROADPOL, derulată la nivel european. Acțiunea are ca scop principal impunerea respectării regimului legal de viteză și prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul vitezei excesive sau neadaptate […]

14 aprilie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere în timpul deplasărilor!

Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere în timpul deplasărilor! Polițiștii rutieri acționează astăzi, 14 aprilie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul de monitorizare […]

