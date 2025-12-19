Tânăr din Orăștie, cercetat de polițiștii din Cugir: A fost prins într-o spălătorie auto cu articole pirotehnice interzise
Tânăr din Orăștie, cercetat de polițiștii din Cugir: A fost prins într-o spălătorie auto cu articole pirotehnice interzise
Un tânăr din Orăștie este cercetat de polițiștii din Cugir după ce a fost prins într-o spălătorie auto din oraș cu articole pirotehnice interzise.
Potrivit IPJ Alba, la data de 18 decembrie 2025, polițiștii din orașul Cugir au depistat un tânăr de 20 de ani, din municipiul Orăștie, care, în timp ce se afla în incinta unei spălătorii auto, pe raza orașului Cugir, a folosit un emițător de sunet, articol pirotehnic din categoria P1.
Asupra acestuia au mai fost găsite și alte articole pirotehnice din categoria P1.
Articolele pirotehnice au fost indisponibilizate, iar polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de prepararea, producerea, experimentarea, deținerea, transmiterea sub orice formă depozitare, distrugerea, comercializarea precum și folosirea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2, efectuate fără drept.
Reamintim cetățenilor faptul că este interzisă deținerea și utilizarea articolelor pirotehnice de către publicul larg a articolelor pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1, P2. De asemenea, este interzisă comercializarea oricărui tip de articole pirotehnice de către persoanele fizice sau juridice neautorizate. Operatorii economici autorizați pot comercializa către publicul larg (persoanele care au împlinit 16 ani) doar articole pirotehnice din categoria F1.
Foto: arhivă
