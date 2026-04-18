Tânăr din Cugir care a provocat un accident mortal, condamnat la închisoare cu suspendare: Cum s-a petrecut incidentul în urma căruia o persoană a decedat

Un tânăr în vârstă de 24 de ani din Cugir a fost condmanat la închisoare cu suspendare pentru ucidere din culpă. Bărbatul a provocat, în 8 octombrie 2022, un accident rutier în urma căruia a decedat o persoană.

Nicolae J. conducea un autoturism, pe sensul de mers Vinerea-Cugir, iar în momentul în care a ajuns în apropierea intrării în parcarea magazinului Lidl, a efectuat o manevră de depășire a unui triciclu electric condus de victimă, care se deplasa pe aceeași direcție de mers.

În timpul manevrei de revenire pe sensul său de mers, virând înspre dreapta, autoturismul și-a continuat deplasarea înspre partea dreaptă, cu intenția de a intra în parcarea magazinului Lidl. În timpul efectuării acestei manevre, autoturismul a acroșat cu partea dreaptă spate triciclul electric, care s-a răsturnat în dreptul intrării spre magazinul Lidl, iar conducătorul său a fost proiectat pe suprafața carosabilă.

Victima a căzut pe asfalt și a suferit un traumatism cranio-cerebral cu hemoragie și contuzie meningo-cerebrală, leziuni care au condus la decesul acestuia în data de 22 octombrie 2022.

„Din raportul de expertiză tehnică judiciară rezultă că autovehiculul rula cu o viteză de aproximativ 23 km/h, iar triciclul electric se deplasa cu o viteză aproximativă de 15-18 km/h. S-a mai reținut că starea de pericol iminent a fost creată de inculpat, prin încălcarea obligației de a se asigura înainte de efectuarea manevrei de a vira la dreapta, pentru a intra în parcarea magazinului Lidl, astfel intrând în fața triciclului electric, care se deplasa în aceeași direcție de mers cu autovehiculul.

Inculpatul putea să prevină producerea accidentului dacă înainte de efectuarea manevrei de reintrare pe banda sa de circulație semnaliza intenția și se asigura că poate efectua această manevră în condiții de siguranță pentru vehiculul depășit. În condițiile în care s-a produs accidentul, conducătorul triciclului nu putea să întreprindă cu succes nicio măsură de evitare”, se precizează în hotărârea instanței.

În final, șoferul autoturismului a primit pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, suspendată sub supraveghere pe un termen de 2 ani. În această perioadă, tânărul va trebui să efectueze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în pe o perioadă de 90 de zile.

Trei părți civile, rude ale victimei, au primit daune morale totale de 30.000 de euro, precum și daune materiale de 2.000 de euro. Hotărârea Judecătoriei Alba Iulia, din 16 martie 2026, poate fi contestată cu apel.

