Avertismentul transmis de un cunoscut economist după publicarea datelor privind Contul Curent: ,,În primele 6 luni au ieșit din România cu 14,2 miliarde de euro mai mult decât au intrat”

Economistul Radu Georgescu atrage atenția asupra situației economice a României, după publicarea datelor privind Contul Curent pentru primele șase luni ale anului 2026.

Acesta susține că evoluția deficitului este îngrijorătoare și explică de ce românii ar trebui să acorde mai multă atenție acestor date.

Textul integral publicat de economistul Radu Georgescu:

Ieri s-a publicat situația Contului Curent al României. Probabil sunt cel mult 10 oameni în România care au citit-o. Și au înțeles-o. Dacă ai înțelege-o, ai intra azi în aplicația bancară și ți-ai schimba leii în euro sau în $. În acest articol îți explic ce scrie în raportul privind Contul Curent al României.

Acest raport este mult mai important decât raportul privind PIB-ul,care a fost publicat tot ieri. Probabil sunt cel mult 10 oameni în România care știu că PIB-ul poate fi manipulat foarte ușor, prin raportarea la inflație. Se numește deflator. Poți să faci ce creștere economică vrei, modificând deflatorul.

Contul Curent al României nu se poate manipula. Sunt, efectiv, banii care intră în țară și ies din ea. Nu poți să manipulezi extrasele bancare. În raportul de ieri scrie un lucru extrem de îngrijorător pentru România. Deficitul de Cont Curent al României a crescut în primele 6 luni ale anului 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025.

Pe românește, în primele 6 luni au ieșit din România cu 14,2 miliarde de euro mai mult decât au intrat. Ups.

Toate agențiile de rating spun că deficitul de Cont Curent este cel mai mare risc economic al României. „Experții economici” de la TV și de pe internet se bucurau că se prăbușește consumul în România. Că măsurile „geniale” ale Guvernului vor reduce deficitul comercial și deficitul de Cont Curent.

Surpriză! Deficitul comercial și deficitul de Cont Curent nu au scăzut. Dimpotrivă, au crescut.

Explic pentru cei din Guvern și pentru „experții economici” de ce s-a întâmplat acest lucru.

Deși consumul intern s-a prăbușit, importurile au crescut. Este logic pentru cineva care a pus mâna în viața lui pe o carte de economie. Și a înțeles ceva din ea. Importurile au crescut, chiar dacă consumul intern s-a prăbușit, deoarece pentru o firmă este mai rentabil să aducă bunuri din exteriorul țării, cu o inflație de 2%, decât să le producă în Romania, cu o inflație de 10%.

De asemenea, este logic că deficitul de Cont Curent a crescut. Investitorii străini își mută banii din economiile cu inflație mare. În 2026, investițiile străine au scăzut cu 82% față de 2025!!

De asemenea, în 2026 a crescut valoarea dividendelor trimise de firmele străine în țările de origine.

Concluzii

Dacă vrei să-ți protejezi financiar familia sau firma, sfatul meu este să citești și să înțelegi raportul privind Contul Curent al României.

Secțiune Știri sub articolul principal