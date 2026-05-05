Tânăr din Brașov, condamnat pentru trafic de droguri de mare risc, reținut de polițiștii din Sebeș și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta după gratii 2 ani și 6 luni

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

De

Un tânăr de 27 de ani a fost reținut de polițiștii din Sebeș, ieri, 4 mai 2026. Brașoveanul a fost dus în Penitenciarul Aiud, fiind posesorul unui mandat de executare pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc și de mare risc.

Potrivit IPJ Alba, la data de 4 mai 2026, polițiștii de investigații criminale din Sebeș au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 27 de ani, din județul Brașov, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 4 mai 2026, de către Tribunalul Cluj.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 2 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc și de mare risc.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud pentru executarea pedepsei.

