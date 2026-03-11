Curier Județean

Tânăr din Alba, urmărit internațional pentru tâlhărie, adus din Elveția în România. Câți ani va sta după gratii

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

Tânăr din Alba, urmărit internațional pentru tâlhărie, adus din Elveția în România. Câți ani va sta după gratii

Un tânăr de 25 de ani din Alba, urmărit internațional pentru tâlhărie, a fost adus în țară de polițiști din Elveția, în baza unui mandat de executare a unei pedepse cu închisoarea de 2 ani și 8 luni.

În perioada 9 – 10 martie 2026, Poliția Română a adus în țară 7 persoane, pe numele cărora au fost emise mandate de executare a unor pedepse privative de libertate sau mandate de arestare preventivă.

Astfel, polițiștii au adus în țară un bărbat, de 25 de ani, din Alba, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie. Acesta a fost adus din Elveția, având emis pe numele său, de către Judecătoria Alba, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 2 ani și 8 luni, potrivit Poliției Române.

Alți urmăriți internaționali aduși în România

La data de 9 martie 2026, polițiștii au adus în țară un bărbat, de 33 de ani, din Caraș-Severin, urmărit internațional pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul rutier. Acesta a fost adus din Franța, având emis pe numele său, de către Judecătoria Reșița, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 3 ani și 2 luni.

La aceeași dată, a fost adus în țară un bărbat, de 20 de ani, din Constanța, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de furt. Acesta a fost adus din Franța, având emis pe numele său, de către Judecătoria Constanța, un mandat de arestare preventivă.

La data de 10 martie 2026, polițiștii au adus în țară un bărbat, de 33 de ani, din Botoșani, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă la omor și portul fără drept sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. Acesta a fost adus din Marea Britanie, având emis pe numele său, de către Judecătoria Oradea, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 5 ani și 2 luni.

La aceeași dată, a fost adus în țară un bărbat, de 37 de ani, din Buzău, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor. Acesta a fost adus din Italia, având emis pe numele său, de către Tribunalul Buzău, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 3 ani.

Totodată, la aceeași dată, a fost adus în țară un bărbat, de 37 de ani, din București, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii furt. Acesta a fost adus din Germania, având emis pe numele său, de către Judecătoria S3, un mandat de arestare preventivă.

Tot la data de 10 martie 2026, a fost adus în țară un alt bărbat, de 32 de ani, din Gorj, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de tulburarea ordinii și liniște publice. Acesta a fost adus din Italia, având emis pe numele său, de către Tribunalul Gorj, un mandat de arestare preventivă.

