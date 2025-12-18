Tânăr din Alba, cu mandat de executare, REȚINUT de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta 5 ani după gratii pentru viol în formă continuată

Un tânăr din Alba, cu mandat de executare, a fost reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta 5 ani după gratii pentru viol în formă continuată.

Potrivit IPJ Alba, la data de 17 decembrie 2025, polițiștii Secției 4 de Poliție Rurală Ocna Mureș au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 23 de ani, din localitatea Noșlac, județul Alba, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 17 decembrie 2025, de către Judecătoria Aiud.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 5 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de viol în formă continuată.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.

