Ştirea zilei

Tânăr din Aiud, REȚINUT după ce și-ar fi bătut mama și fratele mai mic: S-a ales cu ordin de protecție provizoriu

Bogdan Ilea

Publicat

acum 41 de minute

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Tânăr din Aiud, REȚINUT după ce și-ar fi bătut mama și fratele mai mic: S-a ales cu ordin de protecție provizoriu

Un bărbat din Aiud, de 28 de ani, a fost reținut de polițiști după ce și-ar fi agresat mama și fratele mai mic. 

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Bărbatul s-a ales cu un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile.

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 25/26 iunie 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 28 de ani, din municipiul Aiud, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.

Din cercetări a reieșit că, în seara de 25 iunie 2026, în jurul orei 22.00, în timp ce se afla, într-o locuință din municipiul Alba Iulia, împreună cu fratele său, în vârstă de 18 ani și mama acestora, în vârstă de 51 de ani, ambii din municipiul Aiud, pe fondul consumului de băuturi alcoolice și al unor discuții contradictorii, i-ar fi agresat fizic pe aceștia, fără a le provoca leziuni care să necesite îngrijiri medicale.

Pe numele bărbatului de 28 de ani, a fost emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile.

Cercetările sunt continuate.

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