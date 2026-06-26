Curier Județean

Canicula golește rezervoarele: Operatorul regional din Alba introduce restricții la furnizarea apei în mai multe comune

Ioana Oprean

Publicat

acum 48 de minute

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Canicula golește rezervoarele: Operatorul regional din Alba introduce restricții la furnizarea apei în mai multe comune

Temperaturile extreme și consumul tot mai ridicat de apă potabilă, folosită inclusiv pentru activități agricole, au determinat operatorul regional SC APA CTTA SA Alba să introducă un program temporar și actualizat de furnizare a apei în mai multe localități din județ.

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Măsura a fost stabilită împreună cu administrațiile locale și are ca scop refacerea rezervelor din rezervoarele de înmagazinare.

Potrivit reprezentanților operatorului, restricțiile sunt necesare în contextul în care cererea de apă a depășit capacitatea normală de alimentare.

„Având în vedere temperaturile ridicate prognozate și consumul crescut de apă potabilă din această perioadă, utilizată și în alte scopuri, în special în agricultură, a fost stabilit un program temporar de furnizare a apei potabile, în scopul refacerii rezervei de apă din rezervoarele de înmagazinare”, au transmis reprezentanții SC APA CTTA SA Alba.

Programul de furnizare

În comunele Berghin (satele Straja, Berghin, Ghirbom și Henig) și Ohaba (Ohaba, Secașel și Colibi), apa va fi furnizată zilnic în intervalele:

05:00 – 10:00
18:00 – 22:00

În comuna Ighiu (Bucerdea Vinoasă, Ighiu, Ighiel și Țelna), alimentarea cu apă va fi disponibilă între:

05:00 – 22:00

Operatorul regional avertizează că nici în aceste intervale nu este garantată alimentarea normală în toate zonele.

„Chiar și în timpul programului de furnizare, în zonele înalte se pot înregistra probleme de presiune scăzută sau chiar lipsa apei potabile, în funcție de nivelul de consum din fiecare localitate în parte”, precizează compania.

Pot surveni modificări

Reprezentanții APA CTTA subliniază că restricțiile sunt temporare și vor fi adaptate în funcție de evoluția situației.

„Programul de furnizare va fi actualizat ori de câte ori situația o va impune”, se arată în comunicatul transmis vineri.

Compania atrage atenția că, după reluarea furnizării, apa poate prezenta temporar o turbiditate crescută.

„La reluarea furnizării apei potabile este posibil să existe depășiri ale parametrului turbiditate, caz în care sfătuim consumatorii să folosească apa numai în scop menajer”, au mai transmis reprezentanții operatorului.

Totodată, la solicitarea autorităților locale, în localitățile afectate pot fi amplasate rezervoare mobile cu apă potabilă pentru populație.

Operatorul regional face și un apel către consumatori pentru reducerea consumului inutil de apă, astfel încât rezervele să poată fi refăcute, iar alimentarea să fie menținută în condiții cât mai bune.

„Vă rugăm să utilizați apa potabilă în mod responsabil și să evitați risipa, pentru a permite refacerea rezervelor și menținerea continuității serviciului de alimentare cu apă potabilă”, este mesajul transmis de SC APA CTTA SA Alba.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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