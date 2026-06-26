VIDEO | Europarlamentarul Siegfried Mureșan propus prim-ministru de PNL, USR și UDMR: „E o propunere care se bazează pe experienţa dânsului în ceea ce priveşte gestionarea fondurilor europene”
Europarlamentarul Siegfried Mureșan propus prim-ministru de PNL, USR și UDMR: „E o propunere care se bazează pe experienţa dânsului în ceea ce priveşte gestionarea fondurilor europene”
PNL, USR şi UDMR îl propun pe europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan pentru funcţia de prim-ministru al României.
„Este o propunere care se bazează pe experienţa dânsului în ceea ce priveşte gestionarea fondurilor europene”, a afirmat Ilie Bolojan, preşedintele PNL, referitor la Siegried Mureşan, potrivit News.ro.
Acesta a subliniat că PNL a votat, în şedinţa de vineri a Biroului Permanent Naţional, această propunere.
La rândul său, Dominic Fritz, preşedintele USR, a arătat că România are nevoie de un „guvern plin”, iar Mureşan poate strânge în jurul său un „guvern funcţional”.
„Ne aşteptăm ca în această criză guvernamentală PSD să fie rezonabil. Nu este rezonabil să avem acum un guvern monocolor PSD”, a spus Dominic Fritz.
„România are nevoie de un guvern care să gestioneze în mod responsabil urgențele și prioritățile țării (PNRR, Programul SAFE, echilibrele financiar-bugetare, aderarea la OCDE), să continue reformele și să valorifice fiecare oportunitate de dezvoltare în interesul cetățenilor”, se arată într-un comunicat comun de presă al celor trei formațiuni politice.
foto – Siegfried Mureșan / Facebook
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