Bacalaureat 2026 | Peste 2000 de absolvenți de liceu din județul Alba, așteptați la sesiunea iunie-iulie 2026 a examenului național
Peste 2000 de absolvenți de liceu din județul Alba sunt așteptați la sesiunea iunie-iulie 2026 a examenului național de Bacalaureat 2026.
Examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2026, începe luni, 29 iunie, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Marți, 30 iunie se va desfășura proba obligatorie a profilului (discipline, în funcție de profil: Matematică și Istorie), iar joi, 2 iulie, proba la alegere a profilului şi specializării (se poate opta, în funcție de filieră, profil și specializare pentru una din cele 10 discipline: Biologie, Chimie, Fizică, Economie, Filosofie, Geografie, Informatică, Logică, argumentare și comunicare, Sociologie și Psihologie).
Ultima probă scrisă, proba la Limba și literatura maternă, este programată vineri, 3 iulie. Examenul este organizat în 6 centre de examen din județul Alba.
Pentru susținerea probelor scrise s-au înscris 2126 de candidați, dintre care 1914 de candidați din promoția curentă, respectiv 212 candidați din promoțiile anterioare.
Afișarea rezultatelor inițiale (în centrele de examen și online) va avea loc în data de 7 iulie (până la ora 12:00). Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiile se poate face începând cu aceeași zi, în intervalul orar 12:00 – 18:00, până în 9 iulie.
Reamintim faptul că, în conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD), afișarea rezultatelor se va face prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului.
Afișarea rezultatelor finale este programată în data de 13 iulie (în centrele de examen și online).
Probele încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis, în baza unui act de identitate valid, până la ora 8:30.
Pentru redactarea unei lucrări scrise/rezolvarea subiectelor sunt prevăzute trei (3) ore, calculate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. Beneficiază de prelungire (cu cel mult două ore) candidații cărora li s-a aprobat solicitarea în acest sens de către comisiile județene, conform Procedurii de asigurare a condițiilor privind egalizarea șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare.
Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică și Geografie, candidații pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, hârtia folosită este doar cea distribuită în sălile de examen.
Obiecte interzise
Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte (ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc.), precum și a oricărui mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.). De asemenea, elevii vor fi informați că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc.
În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.
Candidații surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.
Pe durata desfășurării probelor, toate sălile de examen sunt supravegheate audio-video.
Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească, cumulat, următoarele condiții:
• susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
• susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
• obținerea cel puțin a mediei 6 la probele scrise (media notelor obținute la probele scrise).
Ministerul Educației/ISJ ALBA pune la dispoziția celor interesați linia TELVERDE 0800801100/0800816258 pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități pe durata probelor scrise.
Mult succes tuturor absolvenților!
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