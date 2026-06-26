Trafic de droguri în România: Creștere cu aproape 25% a acestui gen de infracțiuni în primele 5 luni din 2026
Trafic de droguri în România: Creștere cu aproape 25% a acestui gen de infracțiuni în primele 5 luni din 2026
În perioada 1 ianuarie – 31 mai, poliția a înregistrat 6.666 de infracțiuni legate de traficul ilicit de droguri, cu 24,7% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) transmis Agerpres.
„Creșterea numărului de fapte constatate reflectă atât adaptarea permanentă a grupărilor infracționale la noile realități ale pieței drogurilor, cât și consolidarea capacității instituționale de identificare și documentare a acestor infracțiuni”, precizează sursa citată.
În aceeași perioadă au avut loc 456 de acțiuni operative vizând rețele de criminalitate organizată implicate în traficul de droguri. În cadrul acestora au fost efectuate 1.278 de percheziții domiciliare, iar zece grupuri infracționale organizate au fost destructurate.
Structurile specializate ale MAI au capturat 498 de kilograme de droguri de risc și mare risc, iar suplimentar au fost indisponibilizate 24.214 comprimate și peste 117 kilograme de masă vegetală provenită din culturi ilegale.
Cu ocazia Zilei Internaționale împotriva Abuzului și Traficului Ilicit de Droguri, marcată anual pe 26 iunie, MAI reafirmă că lupta împotriva traficului și consumului de droguri rămâne o prioritate strategică pentru siguranța publică și protejarea sănătății populației.
„Fenomenul drogurilor continuă să reprezinte una dintre cele mai importante provocări la adresa securității interne, atât la nivel național, cât și european. Potrivit celui mai recent Raport european privind drogurile – 2025, publicat de Agenția Uniunii Europene pentru Droguri (EUDA), disponibilitatea drogurilor pe piața europeană se menține la niveluri ridicate, fiind înregistrate creșteri ale cantităților de cocaină capturate, extinderea producției de droguri sintetice și apariția unor noi substanțe psihoactive cu efecte puternice și imprevizibile. Raportul evidențiază faptul că rețelele de criminalitate organizată își adaptează permanent metodele de producție, distribuție și comercializare, inclusiv prin utilizarea tehnologiilor digitale și a platformelor online”, se arată în comunicat.
Pe linia siguranței rutiere, MAI a intensificat controalele privind conducerea sub influența substanțelor interzise. Astfel, în perioada analizată, 17.731 de șoferi au fost testați pentru consum de substanțe psihoactive, fiind constatate 282 de infracțiuni privind conducerea sub influența acestora și 392 de infracțiuni legate de traficul și consumul de droguri sau alte substanțe interzise. Totodată, 333 de permise de conducere au fost reținute.
Instituția subliniază că rezultatele sunt susținute de investiții în consolidarea capacității antidrog: extinderea structurilor specializate, dezvoltarea laboratoarelor de analiză, creșterea capacității echipelor canine și dotarea cu echipamente moderne, inclusiv scanere mobile. De asemenea, sunt derulate proiecte finanțate național și european pentru eficientizarea activităților de prevenire și combatere.
„Ministerul Afacerilor Interne acordă o atenție deosebită componentei preventive, considerată esențială în reducerea cererii de droguri și protejarea tinerilor. Astfel, structurile pentru siguranță școlară și de prevenire a criminalității au desfășurat, de la începutul anului, 5.326 activități informativ-preventive a traficului de substanțe psihoactive, atât în unitățile școlare cât și în comunitate”, mai arată sursa citată.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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