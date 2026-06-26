Bărbat din Alba Iulia, prins BĂUT la volan pe DJ 107. Ce alcoolemie avea

Un bărbat de 58 de ani, din Alba Iulia, a fost depistat de polițiștii din municipiu în timp ce se afla la volanului unui autoturism pe DJ 107.

Conform IPJ Alba, la data de 26 iunie 2026, în jurul orei 07.20, polițiștii Biroului Rutier Alba Iulia au oprit, pe DJ 107, în municipiul Alba Iulia, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 58 de ani, din municipiu.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,44 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

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