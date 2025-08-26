Tânăr de 23 de ani, din Cugir, oprit de polițiști pentru un control: Avea dreptul de a conduce suspendat în urme unei alte infracțiuni rutiere

Un tânăr de 23 de ani, din Cugir, a fost oprit de polițiști pentru un control pe o stradă din oraș. Acesta avea dreptul de a conduce suspendat în urme unei alte infracțiuni rutiere.

Potrivit IPJ Alba, la data de 25 august 2025, în jurul orei 19.30, polițiștii rutieri din Cugir, în baza unor informații pe care le dețineau, au oprit, pentru control, pe strada Rozelor din oraș, un autoturism condus de un tânăr de 23 de ani, din Cugir.

Tânărul a fost condus la sediul Poliției Orașului Cugir, iar din verificările efectuate de polițiști, a reieșit că acesta are suspendat dreptul de a conduce autovehicule, ca urmare a săvârșirii, în cursul lunii martie 2025, a unei infracțiuni la regimul rutier.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere fără permis de conducere.

