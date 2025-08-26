Tânăr de 23 de ani, din Cugir, oprit de polițiști pentru un control: Avea dreptul de a conduce suspendat în urme unei alte infracțiuni rutiere
Tânăr de 23 de ani, din Cugir, oprit de polițiști pentru un control: Avea dreptul de a conduce suspendat în urme unei alte infracțiuni rutiere
Un tânăr de 23 de ani, din Cugir, a fost oprit de polițiști pentru un control pe o stradă din oraș. Acesta avea dreptul de a conduce suspendat în urme unei alte infracțiuni rutiere.
Potrivit IPJ Alba, la data de 25 august 2025, în jurul orei 19.30, polițiștii rutieri din Cugir, în baza unor informații pe care le dețineau, au oprit, pentru control, pe strada Rozelor din oraș, un autoturism condus de un tânăr de 23 de ani, din Cugir.
Tânărul a fost condus la sediul Poliției Orașului Cugir, iar din verificările efectuate de polițiști, a reieșit că acesta are suspendat dreptul de a conduce autovehicule, ca urmare a săvârșirii, în cursul lunii martie 2025, a unei infracțiuni la regimul rutier.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere fără permis de conducere.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Mobilier, materiale didactice și echipamente digitale pentru școala din Șona: O nouă procedură de achiziție lansată în SEAP
Mobilier, materiale didactice și echipamente digitale pentru școala din Șona Primăria Șona a lansat, joi, 21 august 2025, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), o nouă procedură de achiziție prin licitație publică de mobilier pentru Școala Gimnazială Șona în cadrul proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar, […]
UPDATE FOTO | ACCIDENT rutier pe DN67C – Transalpina: Patru persoane rănite după coliziunea dintre două mașini în zona Baraj Tău Bistra
ACCIDENT rutier pe DN67C – Transalpina: Coliziune între două mașini în zona Baraj Tău Bistra Un accident rutier a avut loc luni după-masa, în jurul orei 17.00, pe DN67C – Transalpina. Două mașini s-au ciocnit în zona Baraj Tău Bistra. Citește și: UPDATE FOTO | ACCIDENT rutier pe DN 75: Două mașini s-au ciocnit pe […]
ITM Alba: O persoană depistată muncind „la negru” și amenzi de 40.500 lei. Ce alte nereguli au depistat inspectorii în perioada 18 – 22 august 2025
ITM Alba: O persoană depistată muncind „la negru” și amenzi de 40.500 lei. Ce alte nereguli au depistat inspectorii în perioada 18 – 22 august 2025 Inspectorii ITM Alba au depistat o persoană fără forme legale de angajare, în urma controalelor din perioada 18-22 august 2025. Au fost aplicate amenzi în valoare de 40.500 de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Adio gratuități: Românii din diaspora vor plăti din nou pentru serviciile consulare după 8 ani de scutiri. Propunerea MAE
Adio gratuități: Românii din diaspora vor plăti din nou pentru serviciile consulare după 8 ani de scutiri. Propunerea MAE Românii din...
PENSII 2025 | Cine poate primi indemnizația socială și cine nu se poate pensiona în România. Criterii generale pentru pensionare
PENSII 2025 | Cine poate beneficia de indemnizație socială și cine nu se poate pensiona în România. Criterii generale pentru...
Știrea Zilei
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 26 august 2025: 553 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 26 august 2025: 553 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia,...
VIDEO | Grădină și panouri fotovoltaice, ideea inedită a unui informatician din Alba: Roșii, ardei și gogoșari, cultivate pe acoperișul unei case
Grădină și panouri fotovoltaice, ideea inedită a unui informatician din Alba: Roșii, ardei și gogoșari, cultivate pe acoperișul unei case...
Curier Județean
Tânăr de 23 de ani, din Cugir, oprit de polițiști pentru un control: Avea dreptul de a conduce suspendat în urme unei alte infracțiuni rutiere
Tânăr de 23 de ani, din Cugir, oprit de polițiști pentru un control: Avea dreptul de a conduce suspendat în...
Mobilier, materiale didactice și echipamente digitale pentru școala din Șona: O nouă procedură de achiziție lansată în SEAP
Mobilier, materiale didactice și echipamente digitale pentru școala din Șona Primăria Șona a lansat, joi, 21 august 2025, în Sistemul...
Politică Administrație
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru realizarea coridorului de mobilitate urbană integrată și sustenabilă
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru realizarea coridorului de mobilitate urbană...
FOTO | Renovarea școlii la care se lucrează în comuna Șpring, pe ultima sută de metri: Era într-o stare deplorabilă
Renovarea școlii la care se lucrează în comuna Șpring, pe ultima sută de metri: Era într-o stare deplorabilă Renovarea școlii...
Opinii Comentarii
26 august: Ziua Internaţională a Câinelui, cel mai bun prieten necuvântător
26 august: Ziua Internaţională a Câinelui, cel mai bun prieten necuvântător Ziua de 26 august a fost instituită ca Ziua...
26 august: Adoptarea declarației drepturilor omului și ale cetățeanului, prin care au fost puse bazele democrației moderne
26 august: Adoptarea declarației drepturilor omului și ale cetățeanului, prin care au fost puse bazele democrației moderne Declarația drepturilor omului...