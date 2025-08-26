Rămâi conectat

Curier Județean

Tânăr de 23 de ani, din Cugir, oprit de polițiști pentru un control: Avea dreptul de a conduce suspendat în urme unei alte infracțiuni rutiere

Ioana Oprean

Publicat

acum 34 de minute

în

De

Tânăr de 23 de ani, din Cugir, oprit de polițiști pentru un control: Avea dreptul de a conduce suspendat în urme unei alte infracțiuni rutiere

Un tânăr de 23 de ani, din Cugir, a fost oprit de polițiști pentru un control pe o stradă din oraș. Acesta avea dreptul de a conduce suspendat în urme unei alte infracțiuni rutiere.

Potrivit IPJ Alba, la data de 25 august 2025, în jurul orei 19.30, polițiștii rutieri din Cugir, în baza unor informații pe care le dețineau, au oprit, pentru control, pe strada Rozelor din oraș, un autoturism condus de un tânăr de 23 de ani, din Cugir.

Tânărul a fost condus la sediul Poliției Orașului Cugir, iar din verificările efectuate de polițiști, a reieșit că acesta are suspendat dreptul de a conduce autovehicule, ca urmare a săvârșirii, în cursul lunii martie 2025, a unei infracțiuni la regimul rutier.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere fără permis de conducere.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Mobilier, materiale didactice și echipamente digitale pentru școala din Șona: O nouă procedură de achiziție lansată în SEAP

Lucian Daramus

Publicat

acum 3 ore

în

26 august 2025

De

Mobilier, materiale didactice și echipamente digitale pentru școala din Șona Primăria Șona a lansat, joi, 21 august 2025, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), o nouă procedură de achiziție prin licitație publică de mobilier pentru Școala Gimnazială Șona în cadrul proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar, […]

Citește mai mult

Curier Județean

UPDATE FOTO | ACCIDENT rutier pe DN67C – Transalpina: Patru persoane rănite după coliziunea dintre două mașini în zona Baraj Tău Bistra

Ioana Oprean

Publicat

acum 17 ore

în

25 august 2025

De

ACCIDENT rutier pe DN67C – Transalpina: Coliziune între două mașini în zona Baraj Tău Bistra Un accident rutier a avut loc luni după-masa, în jurul orei 17.00, pe DN67C – Transalpina. Două mașini s-au ciocnit în zona Baraj Tău Bistra. Citește și: UPDATE FOTO | ACCIDENT rutier pe DN 75: Două mașini s-au ciocnit pe […]

Citește mai mult

Curier Județean

ITM Alba: O persoană depistată muncind „la negru” și amenzi de 40.500 lei. Ce alte nereguli au depistat inspectorii în perioada 18 – 22 august 2025

Ioana Oprean

Publicat

acum 21 de ore

în

25 august 2025

De

ITM Alba: O persoană depistată muncind „la negru” și amenzi de 40.500 lei. Ce alte nereguli au depistat inspectorii în perioada 18 – 22 august 2025 Inspectorii ITM Alba au depistat o persoană fără forme legale de angajare, în urma controalelor din perioada 18-22 august 2025. Au fost aplicate amenzi în valoare de 40.500 de […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 4 minute

Adio gratuități: Românii din diaspora vor plăti din nou pentru serviciile consulare după 8 ani de scutiri. Propunerea MAE

Adio gratuități: Românii din diaspora vor plăti din nou pentru serviciile consulare după 8 ani de scutiri. Propunerea MAE Românii din...
Actualitateacum 4 ore

PENSII 2025 | Cine poate primi indemnizația socială și cine nu se poate pensiona în România. Criterii generale pentru pensionare

PENSII 2025 | Cine poate beneficia de indemnizație socială și cine nu se poate pensiona în România. Criterii generale pentru...

Știrea Zilei

judetul Alba locuri de munca judetul Alba locuri de munca
Ştirea zileiacum 59 de minute

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 26 august 2025: 553 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 26 august 2025: 553 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia,...
Ştirea zileiacum 14 ore

VIDEO | Grădină și panouri fotovoltaice, ideea inedită a unui informatician din Alba: Roșii, ardei și gogoșari, cultivate pe acoperișul unei case

Grădină și panouri fotovoltaice, ideea inedită a unui informatician din Alba: Roșii, ardei și gogoșari, cultivate pe acoperișul unei case...

Curier Județean

Curier Județeanacum 34 de minute

Tânăr de 23 de ani, din Cugir, oprit de polițiști pentru un control: Avea dreptul de a conduce suspendat în urme unei alte infracțiuni rutiere

Tânăr de 23 de ani, din Cugir, oprit de polițiști pentru un control: Avea dreptul de a conduce suspendat în...
Curier Județeanacum 3 ore

Mobilier, materiale didactice și echipamente digitale pentru școala din Șona: O nouă procedură de achiziție lansată în SEAP

Mobilier, materiale didactice și echipamente digitale pentru școala din Șona Primăria Șona a lansat, joi, 21 august 2025, în Sistemul...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o zi

Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru realizarea coridorului de mobilitate urbană integrată și sustenabilă

Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru realizarea coridorului de mobilitate urbană...
Politică Administrațieacum 3 zile

FOTO | Renovarea școlii la care se lucrează în comuna Șpring, pe ultima sută de metri: Era într-o stare deplorabilă

Renovarea școlii la care se lucrează în comuna Șpring, pe ultima sută de metri: Era într-o stare deplorabilă Renovarea școlii...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 4 ore

26 august: Ziua Internaţională a Câinelui, cel mai bun prieten necuvântător

26 august: Ziua Internaţională a Câinelui, cel mai bun prieten necuvântător Ziua de 26 august a fost instituită ca Ziua...
Opinii - Comentariiacum 5 ore

26 august: Adoptarea declarației drepturilor omului și ale cetățeanului, prin care au fost puse bazele democrației moderne

26 august: Adoptarea declarației drepturilor omului și ale cetățeanului, prin care au fost puse bazele democrației moderne Declarația drepturilor omului...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea