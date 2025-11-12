Tânăr de 23 de ani din Alba Iulia, reținut de polițiști: S-a apropiat de fosta soție, încălcând ordinul de protecție

Un tânăr de 23 de ani din Alba Iulia a fost reținut 24 de ore pentru încălcarea ordinului de protecție. Acesta s-ar fi apropiat de fosta soție în zilele de 7 și 11 noiembrie 2025.

Potrivit IPJ Alba, la data de 11 noiembrie 2025, polițiștii Postului de Poliție Ciugud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 23 de ani, din Alba Iulia, cercetat pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Din cercetări a reieșit că, în cursul zilelor de 7 și 11 noiembrie 2025, bărbatul ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție, emis de către Judecătoria Alba Iulia, și s-ar fi apropiat la o distanță mai mică de 100 de metri față de fosta sa soție.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI