Tânăr de 23 de ani din Alba Iulia, REȚINUT de polițiști: S-a apropiat de fosta soție, încălcând ordinul de protecție
Tânăr de 23 de ani din Alba Iulia, reținut de polițiști: S-a apropiat de fosta soție, încălcând ordinul de protecție
Un tânăr de 23 de ani din Alba Iulia a fost reținut 24 de ore pentru încălcarea ordinului de protecție. Acesta s-ar fi apropiat de fosta soție în zilele de 7 și 11 noiembrie 2025.
Potrivit IPJ Alba, la data de 11 noiembrie 2025, polițiștii Postului de Poliție Ciugud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 23 de ani, din Alba Iulia, cercetat pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.
Din cercetări a reieșit că, în cursul zilelor de 7 și 11 noiembrie 2025, bărbatul ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție, emis de către Judecătoria Alba Iulia, și s-ar fi apropiat la o distanță mai mică de 100 de metri față de fosta sa soție.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Bărbat de 52 de ani, din Teiuș, cu mandat de executare, REȚINUT de polițiști și depus în Penitenciarul Aiud: Nouă luni după gratii pentru că a condus băut
Bărbat de 52 de ani, din Teiuș, cu mandat de executare, REȚINUT de polițiști și depus în Penitenciarul Aiud: Nouă luni după gratii pentru că a condus băut Un bărbat de 52 de ani a fost reținut de oamenii legii deoarece este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii. Urmează să stea la închisoare […]
Bărbat din Sebeș cu mandat de executare, REȚINUT de polițiști și dus la Penitenciarul Aiud: Va sta după gratii 5 ani pentru trafic de droguri de mare risc
Bărbat din Sebeș cu mandat de executare, REȚINUT de polițiști și dus la Penitenciarul Aiud: Va sta după gratii 5 ani pentru trafic de droguri de mare risc Cinci ani de închisoare urmează să stea după gratii un bărbat din Sebeș care a fost depistat de oamenii legii fiind posesorul unui mandat de executare. Acesta […]
Femeie de 47 de ani, din Sebeș, bătută crunt de concubinul de 33 de ani: Bărbatul a fost REȚINUT de polițiști
Femeie de 47 de ani, din Sebeș, bătută crunt de concubinul de 33 de ani: Bărbatul a fost REȚINUT de polițiști O femeie de 47 de ani, din Sebeș, a fost bătută crunt de concubinul de 33 de ani. Bărbatul a fost REȚINUT de polițiști pentru 24 de ore. Potrivit IPJ Alba Iulia, la data […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Minivacanță de Crăciun și Revelion: Câte zile libere au la final de an angajații din România
Minivacanță de Crăciun și Revelion: Câte zile libere au la final de an angajații din România Finalul anului 2025 se...
Extinderea rețelei de cabinete medicale mobile pentru screeningul cancerului de col uterin. Ministerul Sănătății: ,,Serviciu este destinat tuturor femeilor”
Extinderea rețelei de cabinete medicale mobile pentru screeningul cancerului de col uterin. Ministerul Sănătății: ,,Serviciu este destinat tuturor femeilor” Ministerul...
Știrea Zilei
VIDEO | Captură de DROGURI făcută de DIICOT și BCCO din Alba Iulia: Au descoperit sute de grame în urma unor percheziții în Sebeș și Sibiu. Au fost vândute și către minori
Captură de DROGURI făcută de polițiștii din Alba: Au descoperit sute de grame în urma unor percheziții în Sebeș și...
DOLIU în muzica românească: Compozitorul Horia Moculescu s-a stins din viață la 88 de ani
DOLIU în muzica românească: Compozitorul Horia Moculescu s-a stins din viață la 88 de ani Compozitorul, pianistul și profesorul Horia...
Curier Județean
Bărbat de 52 de ani, din Teiuș, cu mandat de executare, REȚINUT de polițiști și depus în Penitenciarul Aiud: Nouă luni după gratii pentru că a condus băut
Bărbat de 52 de ani, din Teiuș, cu mandat de executare, REȚINUT de polițiști și depus în Penitenciarul Aiud: Nouă...
Bărbat din Sebeș cu mandat de executare, REȚINUT de polițiști și dus la Penitenciarul Aiud: Va sta după gratii 5 ani pentru trafic de droguri de mare risc
Bărbat din Sebeș cu mandat de executare, REȚINUT de polițiști și dus la Penitenciarul Aiud: Va sta după gratii 5...
Politică Administrație
Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Valoarea achiziției, peste 1.000.000 de lei
Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Obiectivele investiției Primăria Baia...
Câți bugetari vor fi dați afară: Coaliția de guvernare a ajuns la un acord. „Cheltuielile de personal, cu 10% mai mici în 2026”
Câți bugetari vor fi dați afară: Coaliția de guvernare a ajuns la un acord. „Cheltuielile de personal, cu 10% mai...
Opinii Comentarii
12 noiembrie – triplă sărbătoare a Armatei Române: Ziua Cercetaşilor, Geodezilor militari și SMG
12 noiembrie – triplă sărbătoare a Armatei Române: Ziua Cercetaşilor, Geodezilor militari și SMG Data de 12 noiembrie marchează o...
În 11 noiembrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mina, ocrotitorul celor păgubiţi
În 11 noiembrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mina, ocrotitorul celor păgubiţi Sfântul Mina este prăznuit de ortodocşi pe...