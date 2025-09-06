Tânăr de 23 de ani, din Alba Iulia, cu „alcool la bord” la „adăpostul” nopții pe o stradă din municipiu: Ce alcoolemie avea

Tânăr de 23 de ani, din Alba Iulia, cu „alcool la bord” la „adăpostul” nopții pe o stradă din municipiu

Un tânăr de 23 de ani din Alba Iulia a fost identificat conducând băut pe o stradă din municipiu în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Potrivit IPJ Alba, la data de 6 septembrie 2025, în jurul orei 04.00, polițiștii din Alba Iulia au oprit, pentru control, pe strada Gemina din municipiu, un autoturism condus de un tânăr de 23 de ani, din Alba Iulia.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilometru, rezultând valoarea de 0,78 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

