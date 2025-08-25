Bărbat de 50 de ani, din Alba Iulia, cu alcool „la bord”, la volanul unui autocamion,. pe o stradă din Hăpria: Ce alcoolemie avea

Bărbat de 50 de ani, din Alba Iulia, cu alcool „la bord”, la volanul unui autocamion, pe o stradă din Hăpria

Un bărbat de 50 de ani Alba Iulia a fost scos din trafic de polițiști după ce a fost identificat băut la volanul unui autocamion pe o stradă din Hăpria.

Potrivit IPJ Alba, la data de 24 august 2025, în jurul orei 21.30, polițiștii rutieri din Alba Iulia au oprit, pentru control, pe strada Principală din localitatea Hăpria, județul Alba, un autocamion condus de un bărbat de 50 de ani, din Alba Iulia.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,68 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

