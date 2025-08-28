Tânăr de 17 ani, din Șugag, REȚINUT pentru conducere fără permis: A fost prins după o urmărire ca-n filme
Tânăr de 17 ani, din Șugag, REȚINUT pentru conducere fără permis
Un tânăr de 17 ani din Șugag a fost reținut pentru conducere fără permis după o urmărire ca-n filme.
Potrivit IPJ Alba, la data de 27 august 2025, polițiștii Secției de Poliție Rurală Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr de 17 ani, din Șugag, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducere fără permis.
Tânărul a fost surprins de polițiști, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Groseștilor din localitatea Șugag, iar în momentul în care polițiștii au efectuat semnalul regulamentar de oprire, tânărul și-a continuat deplasarea, după care a abandonat autoturismul și a încercat să fugă, fiind oprit de către polițiști.
Din verificările efectuate, a reieșit că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
În cursul zilei de azi, 28 august, acesta va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Sebeș, pentru dispunerea măsurilor legale.
