Tânăr de 17 ani din Petrești, prins la volanul unei mașini radiate, fără permis: Este cercetat de polițiști

Un tânăr, de 17 ani, din Petrești a fost prins la volanul unui autoturism în timp ce se deplasa pe o stradă din localitate, ieri, 8 martie 2026.

Verificările polițiștilor au scos la iveală că minorul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar autoturismul este radiat din circulație din data de 20 februarie 2026.

Conform IPJ Alba, la data de 8 martie 2026, în jurul orei 15.30, polițiștii de ordine publică din municipiul Sebeș au oprit, pentru control, pe strada Dobrogeanu Gherea din localitatea Petrești, un autoturism condus de un tânăr de 17 ani, din localitatea Petrești.

Din verificări a reieșit că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar autoturismul este radiat din circulație din data de 20 februarie 2026.

Cercetările sunt continuate.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI