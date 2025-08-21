Tâlhar din județul Sibiu, prins în Gara Alba Iulia: Suspectul a încercat să se ascundă printre călători

Un bărbat din județul Sibiu a fost prins de către polițiști în timp ce încerca să fugă ca pasager, cu un tren din Gara Alba Iulia. Ca să evite capturarea, suspectul ar fi încercat să se ascundă printre călători

Polițiștii din Alba Iulia au reușit să prindă suspectul unei tâlhării comise în municipiul Sibiu. Aceștia au fost alertați prin canalele de comunicare interne și au pornit în căutarea lui.

În gara Alba Iulia, agenții de la Transporturi Feroviare l-au depistat pe bărbatul în vârstă de 42 de ani, domiciliat în comuna Păuca, județul Sibiu. Suspectul a fost reținut și predat polițiștiilor Biroului de Investigații Criminale Sibiu.

Conform IPJ Sibiu, ieri, două persoane ar fi comis o tâlhărie în parcul din Piața 1 Decembrie 1918, situat în municipiul Sibiu. Incidentul a fost semnalat printr-un apel la 112, în jurul orei 15:35, de către un bărbat.

Acesta a reclamat faptul că, a fost agresat fizic și deposedat prin violență de suma de 200 de lei, în timp ce se afla pe o bancă din parc. Agresorii, o femeie și un bărbat, au fugit imediat după comiterea faptei.

La scurt timp, un echipaj din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Feroviare Sibiu a ajuns la fața locului și a transmis semnalmentele suspecților către celelalte echipaje operative. Femeia, în vârstă de 27 de ani, domiciliată în Sibiu, a fost identificată și reținută de polițiștii Biroului de Ordine Publică Sibiu, fiind condusă la sediul Poliției Municipale pentru audieri.

În paralel, polițiștii din Alba Iulia au reuțit identificarea și reținerea bărbatului suspect. Pe baza probelor administrate, cele două persoane au fost reținute pentru 24 de or.

