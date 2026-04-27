INCENDIU la o bucătărie de vară și un adăpost de animale din Mămăligani. Intervin pompierii din Câmpeni

Un incediu a izbucnit luni după-masa, în jurul orei 16.30, la o bucătărie de vară din Mămăligani, Mogoș. Intervin pompierii din Câmpeni pentru stingerea flăcărilor.

Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui incendiu în localitatea Mămăligani, comuna Mogoș.

Din informațiile primite de la apelant, incendiul se manifestă la o bucătărie de vară.

La misiune se deplasează 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

UPDATE: Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.

Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 24 mp la bucătăria de vară și pe o suprafață de aproximativ 15 mp la un adăpost de animale (fără animale în interior).

