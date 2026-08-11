Bacalaureat 2026, sesiunea a doua: Elevii susțin, marți, 11 august 2026 proba la Matematică sau Istorie
Bacalaureat 2026, sesiunea a doua: Elevii susțin, marți, 11 august 2026 proba la Matematică sau Istorie
Absolvenții înscriși la a doua sesiune a examenului național de Bacalaureat 2026 susțin marți, 11 august 2026, proba obligatorie a profilului, la Matematică sau Istorie. Este a doua probă scrisă din sesiunea de toamnă, după examenul de Limba și literatura română desfășurat luni, 10 august 2026.
Candidații au acces în centrele de examen între 7:30 și 8:30, pe baza unui act de identitate valabil. În intervalul 8:30–9:00 sunt prezentate regulile de desfășurare, iar proba începe la ora 9:00.
Timpul efectiv de lucru este de 180 de minute, calculat din momentul încheierii distribuirii subiectelor. Candidații care termină mai devreme își pot preda lucrarea, însă nu pot părăsi sala înainte de trecerea unei ore de la distribuirea subiectelor.
Accesul cu telefoane mobile, dispozitive electronice, manuale, culegeri, notițe sau alte materiale interzise nu este permis. Ministerul precizează că obiectele personale trebuie depozitate în spațiile special amenajate înainte de intrarea în sala de examen.
Matematică pentru profilurile real și tehnologic, Istorie pentru profilul umanist
La Matematică susțin examenul candidații de la profilurile pentru care această disciplină reprezintă proba obligatorie, inclusiv profilul real și filiera tehnologică. Subiectele sunt diferențiate în funcție de profil și specializare.
Structura probei de Matematică cuprinde trei subiecte. Primul este alcătuit din șase exerciții, iar subiectele al II-lea și al III-lea conțin câte două probleme, fiecare împărțită în trei cerințe. În funcție de profil, cerințele pot viza, între altele, calcule algebrice, funcții, ecuații, probabilități, trigonometrie și geometrie.
La Istorie intră în examen, în principal, absolvenții profilului umanist și cei ai unor specializări din filiera vocațională pentru care disciplina este obligatorie.
Lucrarea este structurată în trei subiecte, fiecare valorând 30 de puncte, la care se adaugă 10 puncte din oficiu. Candidații trebuie să analizeze surse istorice, să stabilească relații de cauză și efect, să formuleze argumente și să redacteze un eseu istoric de aproximativ două pagini.
Subiectele și baremele, publicate după examen
Candidații și profesorii vor putea consulta subiectele și baremele oficiale începând cu ora 15:00, după încheierea probei. Documentele sunt publicate pe platforma oficială dedicată subiectelor examenelor naționale.
Astfel, în dimineața zilei de 11 august 2026, informațiile disponibile vizează în principal organizarea și structura examenului. Subiectele efectiv primite de elevi la Matematică și Istorie nu pot fi prezentate încă drept informație confirmată, deoarece publicarea lor oficială este programată pentru ora 15:00.
Urmează proba la alegere și afișarea rezultatelor
Calendarul sesiunii de toamnă continuă miercuri, 12 august 2026, cu proba la alegere a profilului și specializării. Joi, 13 august, este programată proba de Limba și literatura maternă, acolo unde este cazul.
Primele rezultate vor fi afișate pe 18 august 2026, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, candidații pot solicita vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații, procedura continuând și pe 19 și 20 august 2026. Rezultatele finale sunt programate pentru 24 august 2026.
Pentru promovarea examenului, candidatul trebuie să fi susținut probele de competențe, să obțină cel puțin 5 la fiecare probă scrisă și să aibă o medie de minimum 6 la probele scrise.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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