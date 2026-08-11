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PENSII 2026 | Pilonul II  atinge un nou prag istoric. Profit de peste 100 de miliarde de lei din pensiile private obligatorii

Ioana Oprean

Publicat

acum 19 ore

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PENSII 2026 | Pilonul II  atinge un nou prag istoric. Profit de peste 100 de miliarde de lei din pensiile private obligatorii

Pilonul II de pensii private obligatorii din România a atins un nou prag istoric. Profitul acumulat de cei 8,5 milioane de participanți a depășit 100 de miliarde de lei, pe fondul creșterii valorii investițiilor administrate de fondurile de pensii, pentru prima dată de la înființarea sistemului.

La finalul lunii iulie, activele totale administrate în cadrul Pilonului II se ridicau la aproape 247 de miliarde de lei, dintre care 108,6 miliarde de lei reprezintă câștigul net obținut pentru participanți, potrivit Știrilor ProTV.

Astfel, profitul generat de sistem a depășit pentru prima dată contribuțiile inițiale cu peste 100 de miliarde de lei.

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Investițiile în bursă au susținut creșterea

Evoluția pozitivă a fost susținută în mare parte de performanțele pieței de capital, arată sursa citată.

În prezent, aproximativ două treimi din activele fondurilor sunt investite în titluri de stat, în timp ce peste un sfert din bani sunt direcționați către companii listate la Bursa de Valori București.

În ciuda faptului că au existat și perioade de volatilitate, inclusiv la începutul acestui an, pe fondul tensiunilor generate de conflictul din Iran, fondurile au recuperat ulterior pierderile și au revenit pe creștere.

Peste 350.000 de români și-au încasat deja banii

Din cei 8,5 milioane de participanți la Pilonul II, peste 350.000 au ajuns deja la vârsta pensionării și au retras sumele acumulate în conturile personale, împreună cu câștigurile aferente.

În ultimul an, valoarea medie încasată de un beneficiar a fost de aproximativ 40.000 de lei, echivalentul a circa 7.500 de euro.

Majoritatea pensionarilor au optat pentru retragerea integrală a banilor.

2026, ultimul an pentru retragerea integrală

Actualele reguli permit încă retragerea întregii sume acumulate la momentul pensionării. Beneficiarii trebuie însă să achite contribuția la sănătate (CASS) de 10% și impozitul de 10% aplicat părții reprezentând profit.

De anul viitor, regulile se schimbă odată cu intrarea în vigoare a noii legi privind plata pensiilor private. Potrivit noilor prevederi, participanții vor putea încasa cel mult 30% din suma acumulată la momentul pensionării, iar restul va fi plătit sub formă de rate lunare.

Alegerea modalității de retragere poate influența semnificativ nivelul taxelor plătite și valoarea finală încasată de viitorii pensionari.

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