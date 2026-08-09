Ajutoare pentru pensionari în 2026. Cine primește bani în decembrie, fără să depună cerere

Bani în plus pentru pensionari în 2026. Cine primește ajutor la pensie în decembrie, fără să depună cerere

Pensionarii cu venituri mici mai au de primit o tranșă de bani în acest an. Sumele ajung automat la beneficiarii eligibili, iar valoarea plății din decembrie poate fi de 500, 400 sau 300 de lei, în funcție de venitul lunar.

Pentru mii de pensionari, luna decembrie vine cu un sprijin financiar acordat de stat. Nu este vorba despre o majorare a pensiei, ci despre un ajutor financiar destinat persoanelor cu venituri reduse.

Vestea importantă este că banii se acordă automat. Pensionarii care îndeplinesc condițiile nu trebuie să meargă la casa de pensii și nici să depună o cerere pentru a primi această sumă.

Câți bani intră în decembrie la pensionarii cu venituri mici

Ajutorul financiar acordat în 2026 este diferențiat în funcție de venitul lunar. Pentru cea de-a doua tranșă, programată în decembrie, sumele sunt următoarele:

– 500 de lei pentru pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei;

– 400 de lei pentru cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei;

– 300 de lei pentru pensionarii care au venituri între 2.001 și 3.000 de lei.

În total, sprijinul acordat pe parcursul anului ajunge la 1.000 de lei pentru persoanele din prima categorie.

Prima tranșă a fost acordată în luna mai, iar următoarea plată este programată pentru luna decembrie.

Cine primește banii fără să depună cerere

Una dintre cele mai importante prevederi este că pensionarii eligibili nu trebuie să depună nicio cerere.

Casele teritoriale de pensii stabilesc automat beneficiarii, pe baza datelor existente în evidențele instituției. Plata se face prin aceeași modalitate prin care pensionarul își primește pensia, respectiv prin cont bancar sau prin mandat poștal.

Prin urmare, persoanele care se încadrează în condițiile stabilite de lege nu trebuie să facă un drum suplimentar la casa de pensii.

Ce venit trebuie să aibă un pensionar pentru a primi ajutorul

Plafonul pentru acordarea sprijinului este de 3.000 de lei pe lună.

În funcție de venitul lunar, statul acordă trei niveluri de sprijin:

Venit lunar Ajutor în 2026 A doua tranșă

Până la 1.500 lei 1.000 lei 500 lei

1.501 – 2.000 lei 800 lei 400 lei

2.001 – 3.000 lei 600 lei 300 lei

Diferențierea are rolul de a concentra sprijinul financiar asupra pensionarilor cu cele mai mici venituri.

Atenție: nu toate ajutoarele pentru pensionari se acordă automat

Aici este diferența pe care pensionarii trebuie să o cunoască.

Ajutorul financiar din 2026 se acordă din oficiu, însă alte forme de sprijin social au propriile condiții. În funcție de program, poate fi necesară depunerea unei cereri și prezentarea unor documente.

Astfel, faptul că un pensionar primește automat acest ajutor nu înseamnă că toate celelalte forme de sprijin financiar sunt acordate fără solicitare.

Persoanele cu venituri reduse pot verifica, separat, dacă se încadrează și pentru alte măsuri de sprijin destinate pensionarilor și gospodăriilor vulnerabile.

Când se plătesc următorii bani

Pentru pensionarii care se încadrează în condițiile stabilite de lege, următoarea tranșă este cea din decembrie 2026.

Valoarea acesteia depinde de categoria de venit în care se află beneficiarul:

500 de lei, 400 de lei sau 300 de lei.

Important este că plata nu presupune depunerea unei cereri. Casele de pensii stabilesc beneficiarii și efectuează plata din oficiu.

Pensionarii trebuie să fie atenți la venitul luat în calcul

Pentru stabilirea dreptului la cea de-a doua tranșă sunt aplicate regulile prevăzute de actul normativ care reglementează acest sprijin.

Așadar, nu este suficient ca un pensionar să știe doar cuantumul pensiei sale. Pentru stabilirea eligibilității sunt luate în calcul veniturile prevăzute de legislație.

De aceea, pensionarii care se află în apropierea pragului de 3.000 de lei trebuie să fie atenți la veniturile care intră în calcul la stabilirea dreptului.

Banii nu reprezintă o majorare permanentă a pensiei

Un alt aspect important: ajutorul financiar nu modifică definitiv cuantumul pensiei.

Suma acordată în cadrul măsurii este un sprijin financiar separat, destinat pensionarilor cu venituri mici. Prin urmare, banii primiți în mai și decembrie nu trebuie confundați cu o creștere permanentă a pensiei.

Pe scurt: câți bani mai primesc pensionarii în decembrie

Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei pot primi în decembrie 2026 încă:

500 de lei – pentru venituri de până la 1.500 de lei;

400 de lei – pentru venituri între 1.501 și 2.000 de lei;

300 de lei – pentru venituri între 2.001 și 3.000 de lei.

Nu este nevoie de cerere pentru această plată. Banii sunt acordați automat pensionarilor care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.

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