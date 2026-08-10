Mihaela Blaga (Mica Romă Blaj) a ratat calificarea în finala probei de 3000 metri obstacole la Campionatele Europene de seniori

Mihaela Blaga (Mica Romă Blaj/CSU Alba Iulia) a ratat calificarea în finala probei de 3000 metri obstacole la Campionatele Europene de seniori

Mihaela Blaga, la Campionatele Europene de seniori, competiția majoră care se dispută la Birmingham, a ratat calificarea în finala probei de 3000 metri obstacole, terminând pe poziția a 16-a în a doua serie (penultima)

Mihaela Blaga (Mica Romă Blaj/CSU Alba Iulia) a concurat la Campionatele Europene de atletism de la Birmingham (10-16 august). Aceasta are parte de calificările probei de 3000 metri obstacole luni, 10 august, finala fiind prevăzută joi, 13 august.

Eleva antrenoarei Cristina Man a luat startul în a doua serie, în respectiva probă fiind 33 de atleți, dintre care 16 au acces în finală (câte 8 din fiecare serie).

O prestație departe de posibilități pentru competitoarea din Blaj, apăsată de miză. Blaga a încheiat pe penultima poziție, a 16-a (locul 32 la general). Sportiva din Alba a fost pe ultimul loc încă de la 2000 de metri și a terminat cu timpul 10:12.15, la 22,9 secunde de primul loc, ocupat de Elise Thorner (Germania) – timpul 9:32.40. Pe locul 8, ultimul calificant din serie, s-a clasat poloneza Kinga Krolik (9:35.98). Spre comparație, cel mai bun timp al anului pentru Blaga este 9:44.16!

În prima serie a fost Andreea Stavila-Grosu (Moldova), care cu 9:34.40 (nou record național), a terminat pe locul 5 și s-a calificat în finală

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