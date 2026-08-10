Nodul Rutier Cugir mai așteaptă: De ce a fost prelungită din nou licitația de aproape 150 de milioane de lei, fără TVA
Nodul Rutier Cugir mai așteaptă: De ce a fost prelungită din nou licitația de aproape 150 de milioane de lei, fără TVA
Procedura pentru proiectarea și execuția Nodului Rutier Cugir, care ar urma să lege direct orașul de Autostrada A1, a fost amânată din nou. Din documentele procedurii rezultă că principalul motiv nu este lipsa finanțării proiectului, ci faptul că documentația de atribuire a fost modificată și completată în urma numeroaselor solicitări de clarificări venite din partea constructorilor interesați.
Licitația pentru „Proiectare și Execuție Nod Rutier A1 (km 326+155) – DJ 704 (Cugir)” a fost lansată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) în 20 aprilie 2026. Contractul are o valoare estimată de 126,34 milioane până la 149,11 milioane de lei, fără TVA, iar finanțarea este prevăzută prin Programul Transport 2021–2027.
Inițial, constructorii trebuiau să depună ofertele până la 28 mai 2026. Termenul a fost însă prelungit succesiv, iar cea mai recentă modificare documentată public a stabilit data de 24 august 2026, ora 15.00 pentru depunerea ofertelor.
„Ploaie” de clarificări și modificări ale documentației
Datele publicate în cadrul procedurii arată că întârzierea este legată în primul rând de procesul de clarificare a documentației de atribuire.
Constructorii interesați au transmis numeroase întrebări referitoare la condițiile tehnice, cerințele de calificare și documentele necesare pentru elaborarea ofertelor. În urma acestora, CNAIR a publicat clarificări, completări și modificări ale documentației, ceea ce a făcut necesară acordarea unor perioade suplimentare pentru pregătirea ofertelor.
Publicația ziarulunirea.ro a relatat și anterior că prima prelungire a fost asociată cu motivul „informații actualizate”, după care au urmat alte modificări ale documentației.
De altfel, chiar documentația procedurii precizează că operatorii economici trebuie să primească răspunsurile la solicitările de clarificări cu suficient timp înainte de termenul-limită, astfel încât să poată analiza răspunsurile și să-și adapteze ofertele. În fișa procedurii este indicat termenul legal de 12 zile înainte de depunerea ofertelor pentru răspunsul autorității contractante.
Cu alte cuvinte, prelungirea nu înseamnă că licitația a fost anulată sau că proiectul a fost abandonat. Din contră, procedura figurează ca fiind în desfășurare, iar etapa este cea de depunere a ofertelor.
O procedură complicată pentru un contract important
Unul dintre motivele pentru care pregătirea ofertelor este complexă ține și de nivelul cerințelor impuse viitorului constructor.
Pentru capacitatea tehnică, CNAIR solicită experiență în lucrări de drumuri naționale, drumuri expres sau autostrăzi care să fi inclus cel puțin un pod, pasaj, viaduct, intersecție sau nod rutier, în valoare cumulată de minimum 50 de milioane de lei fără TVA, la nivelul a cel mult trei contracte. Pentru capacitatea economică, ofertantul trebuie să fi realizat o cifră de afaceri anuală totală de cel puțin 30 de milioane de lei în fiecare dintre anii 2022, 2023 și 2024.
Astfel de cerințe, coroborate cu volumul documentației tehnice și cu modificările succesive, înseamnă că ofertanții au nevoie de timp pentru a-și recalibra soluțiile și documentele înainte de depunerea ofertelor.
Un detaliu important din documentația CNAIR
Documentația achiziției conține și un avertisment relevant pentru evoluția procedurii: operatorii economici sunt îndrumați să urmărească SICAP, deoarece situația procedurii și eventualele modificări ale termenelor pot apărea în platforma națională chiar dacă în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene apare încă un termen anterior.
Acest aspect explică de ce simpla consultare a informațiilor din JOUE sau a unor agregatoare de licitații poate duce la apariția unor date depășite. În cazul Nodului Rutier Cugir, unele platforme agregatoare afișează încă termenul inițial de 28 mai, în timp ce informațiile publicate ulterior de CNAIR și preluate de presa locală indică prelungirea până la 6 august.
Ce se va construi
Contractul nu vizează doar asfaltarea unui drum de acces, ci realizarea unui nod rutier propriu-zis pe A1, la kilometrul 326+155, cu legătură spre DJ 704.
Proiectul include o bretea principală de aproximativ 1,18 kilometri, două bretele unidirecționale pentru accesul către și dinspre autostradă, un sens giratoriu la intersecția cu DJ 704, precum și lucrări de iluminat, colectare și evacuare a apelor, semnalizare și siguranță rutieră.
Investiția este importantă pentru Cugir deoarece, în prezent, accesul la A1 se realizează prin alte noduri, în special Sebeș sau Aurel Vlaicu, ceea ce generează distanțe suplimentare pentru transportul de mărfuri, navetiști și traficul local.
Un proiect așteptat de ani de zile
Nodul rutier Cugir nu este un proiect apărut în 2026. Primele etape au început cu ani în urmă, iar în 2021 CNAIR a contractat elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru mai multe noduri rutiere, inclusiv cel de la Cugir.
În 2024, proiectul fusese avizat favorabil de Ministerul Transporturilor, fiind anunțată o valoare totală de aproximativ 31,6 milioane de euro cu TVA și o durată estimată de execuție de 12 luni. Ulterior, proiectul a trecut prin etapele de aprobare și identificare a finanțării, iar în 2025 au existat discuții inclusiv despre posibilitatea finanțării prin programul SAFE.
Lansarea licitației din aprilie 2026 a reprezentat, prin urmare, trecerea într-o etapă concretă: alegerea firmei care va proiecta și executa efectiv investiția.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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