Curier Județean

VIDEO | Incendiu de vegetație uscată la Drâmbar: Intervin pompierii din Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

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Incendiu de vegetație uscată la Drâmbar: Intervin pompierii din Alba Iulia

Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit luni după-masa, în jurul orei 18.00, la Drâmbar. Intervin pompierii din Alba Iulia.

Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetația uscată în Drâmbar, comuna Ciugud.

Suprafața afectată de incendiu este de aproximativ 500mp.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă.

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