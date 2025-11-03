Talciocul din Alba Iulia, DESCHIS și SÂMBĂTA începând din 8 noiembrie 2025. Excepție, marile sărbători

Începând de sâmbătă, 8 noiembrie 2025, Talciocul Tara din Alba Iulia va funcționa atât sâmbăta cât și Duminica. De asemenea, locația va fi deschisă și în toate sărbătorile legale cu excepția Anului Nou, a Bobotezei, a Paștelui, a Rusaliilor și a Crăciunului.

Administratorii Talciocului au anunțat deja în urmă cu aproximativ două luni că locația urmează să fie deschisă și în ziua de sâmbătă, urmând să anunțe ulterior data de la care va intra în vigoare noul program de funcționare.

La sfârșitul lunii august 2025, rprezentanții Talciocului din Alba Iulia au anunțat majorarea taxelor percepute comercianților ca urmare a majorării TVA, dar și a tarifelor la energie electrică. În acest mod, s-a renunțat la introducerea taxei pentru vizitatori

Talciocul Tara din Alba Iulia a fost deschis în urmă cu aproape 3 ani, în data de 13 noiembrie 2022.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI