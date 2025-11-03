Talciocul din Alba Iulia, DESCHIS și SÂMBĂTA începând din 8 noiembrie 2025. Excepție, marile sărbători
Talciocul din Alba Iulia, DESCHIS și SÂMBĂTA începând din 8 noiembrie 2025. Excepție, marile sărbători
Începând de sâmbătă, 8 noiembrie 2025, Talciocul Tara din Alba Iulia va funcționa atât sâmbăta cât și Duminica. De asemenea, locația va fi deschisă și în toate sărbătorile legale cu excepția Anului Nou, a Bobotezei, a Paștelui, a Rusaliilor și a Crăciunului.
Administratorii Talciocului au anunțat deja în urmă cu aproximativ două luni că locația urmează să fie deschisă și în ziua de sâmbătă, urmând să anunțe ulterior data de la care va intra în vigoare noul program de funcționare.
La sfârșitul lunii august 2025, rprezentanții Talciocului din Alba Iulia au anunțat majorarea taxelor percepute comercianților ca urmare a majorării TVA, dar și a tarifelor la energie electrică. În acest mod, s-a renunțat la introducerea taxei pentru vizitatori
Talciocul Tara din Alba Iulia a fost deschis în urmă cu aproape 3 ani, în data de 13 noiembrie 2022.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Ziarul „Unirea” din Alba Iulia angajează REDACTORI pentru ediția online. Cerințe și responsabilități
Ziarul „Unirea” din Alba Iulia angajează REDACTORI pentru ediția online. Cerințe și responsabilități Ziarul ”Unirea” din Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea postului de REDACTOR pentru ediția online. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail [email protected] sau la redacția ziarului din Alba Iulia, str. Decebal nr. 27. Desfășurarea activității se va face la sediul […]
VIDEO | Alba Iulia se pregătește pentru 1 decembrie 2025. Manifestările vor include parade, evenimente culturale și inaugurarea casei primului primar român – Camil Velican
Alba Iulia se pregătește pentru 1 decembrie 2025. Manifestările vor include parade, evenimente culturale și inaugurarea casei primului primar român – Camil Velican Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a oferit un interviu pentru ziarulunirea.ro în care a dezvăluit detalii despre programul pregătit pentru Ziua Națională, dar și o premieră: inaugurarea casei lui Camil Velican, […]
„Nu veniți după mine, omorâți-l” – Închisoare cu executare pentru un bărbat din Ocna Mureș care și-a asmuțit câinii asupra unei alte persoane
„Nu veniți după mine, omorâți-l” – Închisoare cu executare pentru un bărbat din Ocna Mureș care și-a asmuțit câinii asupra unei alte persoane Un bărbat din Ocna Mureș, recidivist, a fost condamnat la închisoare cu executare după ce a asmuțit doi câini din rasa Ciobănesc belgian asupra unei alte persoane. Victima s-a ales cu cu […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Una dintre cele mai mari organizații PNL din România, „decapitată” de DNA. Numirile la Compania de Apă Brașov, sub lupa procurorilor: Dosarul „Mită pentru funcții”
Una dintre cele mai mari organizații PNL din România, „decapitată” de DNA. Numirile la Compania de Apă Brașov, sub lupa...
Cum va fi vremea în România până la mijlocul lui noiembrie 2025: De la 20°C la frig și ploi în toată țara. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele două săptămâni
Cum va fi vremea în România până la mijlocul lui noiembrie 2025: De la 20°C la frig și ploi în...
Știrea Zilei
Ziarul „Unirea” din Alba Iulia angajează REDACTORI pentru ediția online. Cerințe și responsabilități
Ziarul „Unirea” din Alba Iulia angajează REDACTORI pentru ediția online. Cerințe și responsabilități Ziarul ”Unirea” din Alba Iulia organizează concurs...
VIDEO | Alba Iulia se pregătește pentru 1 decembrie 2025. Manifestările vor include parade, evenimente culturale și inaugurarea casei primului primar român – Camil Velican
Alba Iulia se pregătește pentru 1 decembrie 2025. Manifestările vor include parade, evenimente culturale și inaugurarea casei primului primar român...
Curier Județean
FOTO | Noi lucrări la rețeaua de apă din Teiuș. Strada Râtului va fi racordată la sistemul principal
Noi lucrări la rețeaua de apă din Teiuș. Strada Râtului va fi racordată la sistemul principal Primăria orașului Teiuș continuă...
Noiembrie: Luna prevenirii abuzurilor și violenței. DGASPC Alba: Un fenomen cu un grad de răspândire ce nu mai poate fi neglijat
Noiembrie: Luna prevenirii abuzurilor și violenței. DGASPC Alba: ,,Un fenomen cu un grad de răspândire ce nu mai poate fi...
Politică Administrație
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local Blaj. Femeia a fost exclusă din partid după un conflict cu conducerea organizației USR Alba
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local...
FOTO | Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă”
Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă” Localitatea...
Opinii Comentarii
3 noiembrie, Armata Română sărbătorește Ziua Vânătorilor de Munte. Curaj, responsabilitate, profesionalism şi spirit de sacrificiu, valorile aceastei forţe de elită
3 noiembrie, Armata Română sărbătorește Ziua Vânătorilor de Munte. Curaj, responsabilitate, profesionalism şi spirit de sacrificiu, valorile aceastei forţe de...
Luna NOIEMBRIE: Tradiții și obiceiuri în BRUMAR. Fetele nemăritate îşi pot afla ursitul stând noaptea în faţa unei oglinzi
Luna NOIEMBRIE: Tradiții și obiceiuri în BRUMAR. Fetele nemăritate îşi pot afla ursitul stând noaptea în faţa unei oglinzi Luna...