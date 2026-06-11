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Tabere 2026 | Cum poți beneficia de cazare și masă gratuit la mare, la munte sau în Delta Dunării dacă ești student în Alba Iulia

Ioana Oprean

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ALBA FEST 2026

Cum poți beneficia de cazare și masă gratuit la mare, la munte sau în Delta Dunării dacă ești student în Alba Iulia

Studenții Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia se pot înscrie, până la data de 14 iunie 2026, în cadrul Programului Național „Tabere Studențești” 2026, care oferă oportunitatea petrecerii unei vacanțe gratuite la mare, la munte sau în Delta Dunării.

Pentru ediția din acest an sunt disponibile 31 de locuri destinate studenților universității albaiuliene.

Taberele se vor desfășura în perioada 20 iulie – 3 septembrie 2026, în serii organizate la nivel național.

Pachetul oferit participanților include gratuit servicii de cazare și masă pentru o perioadă de 5 nopți și 6 zile, în una dintre destinațiile puse la dispoziție prin program.

Pentru a participa la procesul de selecție, studenții trebuie să depună cererea de înscriere direct la secretariatul facultății la care sunt înmatriculați. De asemenea, criteriile de eligibilitate și selecție pot fi consultate la secretariatele facultăților sau la nivelul universității.

Programul Național „Tabere Studențești” 2026 este organizat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, prin intermediul caselor de cultură studențești și al Complexului Cultural Sportiv Studențesc „Tei”.

Studenții interesați sunt sfătuiți să respecte termenul-limită de înscriere și să verifice din timp documentele necesare pentru depunerea dosarului.

Detalii despre documentele necesare, AICI.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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