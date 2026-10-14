Surse: Primele variante de miniștri pentru viitorul Guvern Niculescu. Un minister ar urma să dispară

Primele variante de miniștri pentru viitorul Guvern Niculescu au fost prezentate de surse politice, notează PRO TV. PSD ar urma să preia portofolii importante, precum Apărarea, Energia și Munca, în timp ce Ministerul Investițiilor ar urma să dispară.

Viitorul Guvern Niculescu, despre care se conturează probabilitatea din ce în ce mai ridicată de a trece de votul Parlamentului, ar urma să aibă în componență inclusiv miniștri PSD, pe lângă independenți, mai notează sursa citată.

Lista vehiculată este următoarea:

Finanțe – Alexandru Nazare, independent;

Externe – Dan Neculăescu, independent;

Apărare – Vlad Ionescu, independent sau PSD – se discută;

Educație – Sorin Costreie, independent;

Energie – probabil PSD (dar, posibil, fără Bogdan Ivan)

Muncă – Florin Manole, PSD (variantă 90% sigură, conform surselor citate).

Pe de altă parte, este posibil ca Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene să dispară din viitorul Executiv.

PSD urmează să decidă miercuri dacă va intra în Guvernul Luca Niculescu cu miniştri sau îl vor susţine doar prin vot în Parlament

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