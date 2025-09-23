Rămâi conectat

Surpriză neplăcută pentru o șoferiță din Alba. Și-a găsit mașina parcată lovită: ,,Să nu uiți că totul se plătește”

Surpriză neplăcută pentru o șoferiță din Alba. Și-a găsit mașina parcată lovită

O șoferiță din Alba a avut parte de o surpriză neplăcută atunci când și-a găsit mașina lovită într-o parcare.

Mai exact, femeia și-a descoperit autoturismul lovit în zona unde se află alimentara Dacia. Deoarece vinovatul nu a lăsat un număr de telefon sau o modalitate prin care ar putea să fie contactat, șoferița a publicat o postare pe o rețea de socializare prin care speră să găsească făptașul.

,,Persoana care mi-a lăsat urma asta pe mașina mea în fața la alimentara Dacia, în centru, nu ai putut lăsa un număr de telefon? Să nu uiți că totul se plătește”, a scris șoferița din Alba pe o rețea de socializare.

În secțiunea de comentarii, mai multe persoane și-au dat cu părerea despre acest incident:

,,E România, mie în parcarea din fața blocului mi-a șters ceva de genul ambele portiere de pe dreapta. Poliția nu face mai nimic pentru că probabil se cunosc… Ce să-ți dorești de la o nație ca asta”, a scris un bărbat.

,,Nesimțire maximă. Dar, din păcate, vedem asta tot mai des în jurul nostru. A ajuns o virtute nesimțirea, în societatea zilelor noastre”, a remarcat un utilizator.

,,Din păcate, asta este România… Mașina mea este toată lovită și zgâriată… dacă o loveam și o zgăream eu, nu-mi era necaz”, a povestit un internaut.

