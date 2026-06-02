Suporterii Unirii Alba Iulia asaltează Ilfovul! Deplasare gratuită pentru barajul cu SC Popești Leordeni de promovare în Liga 2

Suporterii Unirii Alba Iulia asaltează Ilfovul! Deplasare gratuită pentru barajul cu SC Popești Leordeni de promovare în Liga 2, sâmbătă, 6 iunie!

Și sâmbătă, la marea finală, galeria „Black Warriors” va fi la datorie, așteptându-se la o deplasare masivă în Ilfov a fanilor albaiulieni, dornici de performanță după 14 ani de anonimat!

Suporterii CSM Unirea Alba Iulia au făcut spectacol la Lupeni, în primul baraj de promovare în Liga 2. Peste 150 de fani ai „alb-negrilor” au fost alături de favoriți în Valea Jiului, încurajându-i pe elevii lui Dragoș Militaru. Și în acest context merită apreciat comportamentul remarcabil al gazdelor de la Minerul Lupeni, care au dat dovadă de civilizație și fair play.

Sâmbătă, de la ora 17:30, CSM Unirea Alba Iulia dispută, la Popești-Leordeni, finala barajului pentru promovarea în Liga 2. Pentru un astfel de meci avem nevoie de voi în tribună, alături de echipă, așa cum ați fost pe tot parcursul sezonului. Clubul asigură transport GRATUIT pentru suporterii care doresc să facă deplasarea la acest joc decisiv. Înscrieri până joi, ora 20:00.  Persoană de contact: Adrian Popa – 0755833853„, este anunțul grupării ardelene.

Foto: Adrian FARCAȘ; video: Andrei LĂZUREANU

