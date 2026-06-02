RCA 2026 | Noi scumpiri în România la polița RCA. Cine ar putea plăti mai mult
RCA 2026 | Noi scumpiri în România la polița RCA. Cine ar putea plăti mai mult
Tarifele de referință RCA au înregistrat o nouă creștere în România, potrivit celor mai recente date publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
Față de raportul din noiembrie 2025, majorarea medie este de 12,3% pentru autoturismele persoanelor fizice și de 11,7% pentru vehiculele destinate transportului de bunuri.
Creșterea nu înseamnă automat că fiecare șofer va plăti exact cu 12% mai mult la polița RCA. Tariful de referință nu este prețul final al asigurării, ci un reper statistic folosit pentru a arăta cum evoluează riscul și costurile din piață. Prețul efectiv este stabilit de fiecare asigurător, în funcție de propriile calcule, istoricul șoferului, zona de risc, tipul mașinii și politica comercială, potrivit Playtech.
Noul raport semestrial privind tarifele de referință RCA, realizat pentru ASF de KPMG, confirmă o tendință generală de scumpire în piața asigurărilor auto obligatorii. Pentru persoanele juridice, tarifele de referință au crescut cu 9,9% în cazul autoturismelor și cu 10% pentru autovehiculele de transport bunuri.
ASF susține că evoluțiile sunt moderate și explicabile prin dinamica daunelor, costurile mai mari de reparație și ceilalți factori economici luați în calcul. Pe scurt, reparațiile auto sunt mai scumpe, piesele costă mai mult, iar daunele produse în trafic apasă mai greu pe calculele asigurătorilor, mai arată sursa citată.
Creșterile nu sunt identice pentru toți șoferii. În majoritatea segmentelor tarifare, tarifele de referință sunt mai mari, dar există și categorii unde acestea au scăzut. De exemplu, pentru un șofer din București-Ilfov, cu vârsta de peste 60 de ani și autoturism cu putere mai mare de 300 kW, tariful de referință s-a redus cu 5,4%.
O scădere de 3,4% apare și în cazul șoferilor sub 30 de ani care dețin autoturisme din aceeași categorie de putere, peste 300 kW. Asta arată că nu vârsta sau zona, luate separat, decid totul, ci combinația dintre mai mulți factori: puterea mașinii, istoricul daunelor, profilul de risc și datele statistice din ultimii ani.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Bacalaureat 2026 | Încep înscririle la examenul maturității: Calendar complet și acte necesare
Încep înscririle la examenul maturității: Calendar complet și acte necesare Elevii din clasele a XII-a și a XIII-a intră în linia dreaptă pentru examenul de Bacalaureat 2026. Potrivit calendarului oficial publicat de Ministerul Educației, înscrierile pentru sesiunea de vară încep pe 2 iunie 2026 și se desfășoară până pe 4 iunie 2026, perioadă în care […]
Claudiu Năsui, comparație între Argentina și România: ,,Milei a tăiat deficitul de la -5.2% la +0.2%. În România, deficitul a scăzut doar de la -8.7% la -7.6%, iar asta prin creșteri masive de taxe”
Claudiu Năsui, comparație între Argentina și România: ,,Milei a tăiat deficitul de la -5.2% la +0.2%. În România, deficitul a scăzut doar de la -8.7% la -7.6%, iar asta prin creșteri masive de taxe” Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, compară evoluția economică a Argentinei cu cea a României, susținând că reformele aplicate de președintele […]
Fostul președinte Traian Băsescu: „E o copilărie să desemnezi un premier neangajat politic”
Fostul președinte Traian Băsescu: „E o copilărie să desemnezi un premier neangajat politic” Fostul președinte al României, Traian Băsescu, consideră că desemnarea unui nou premier ar trebui făcută cât mai rapid, susținând că doar un prim-ministru desemnat oficial poate negocia în mod credibil formarea unei majorități parlamentare. „Ar trebui să se accelereze procesul de desemnare […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
RCA 2026 | Noi scumpiri în România la polița RCA. Cine ar putea plăti mai mult
RCA 2026 | Noi scumpiri în România la polița RCA. Cine ar putea plăti mai mult Tarifele de referință RCA...
Bacalaureat 2026 | Încep înscririle la examenul maturității: Calendar complet și acte necesare
Încep înscririle la examenul maturității: Calendar complet și acte necesare Elevii din clasele a XII-a și a XIII-a intră în...
Știrea Zilei
Noua lege a salarizării bugetarilor: Gabriel Pleșa și Ion Dumitrel, printre marii câștigători ai reformei Guvernului Bolojan. Salarii de peste 30.000 de lei pe lună
Noua lege a salarizării bugetarilor: Gabriel Pleșa și Ion Dumitrel, printre marii câștigători ai reformei Guvernului Bolojan. Salarii de peste...
FOTO | Smart Tech Team, de la Liceul Domșa din Alba Iulia, pe primul loc într-o competiție cu aproape 20 de echipe de robotică și tehnologie din mai multe județe
Smart Tech Team, de la Liceul Domșa din Alba Iulia, pe primul loc într-o competiție cu aproape 20 de echipe...
Curier Județean
Șofer prins pe DN1 cu permisul suspendat, salvat de propria „neglijență”: Judecătoria Alba Iulia i-a amânat pedeapsa penală
Șofer prins pe DN1 cu permisul suspendat, salvat de propria „neglijență”: Judecătoria Alba Iulia i-a amânat pedeapsa penală Un bărbat...
VIDEO | Parada modei pentru copii de Ziua Copilului 2026 la Alba Iulia: Cei mici au cucerit publicul cu stil și atitudine
Parada modei pentru copii de Ziua Copilului 2026 la Alba Iulia: Cei mici au cucerit publicul cu stil și atitudine...
Politică Administrație
FOTO | CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne, sigure și adaptate nevoilor din domeniul sănătății mintale”
CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne,...
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Management Asistență medicală. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din...
Opinii Comentarii
Mesaje de 1 Iunie, Ziua Copilului 2026. Ce SMS-uri, felicitări, urări le poţi trimite celor pe care îi consideri copii
Mesaje de 1 iunie, Ziua Copilului 2026 • Sms -uri de 1 Iunie. Urări si felicitări de 1 iunie •...
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru meritele sale, post mortem, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru...