RCA 2026 | Noi scumpiri în România la polița RCA. Cine ar putea plăti mai mult

Tarifele de referință RCA au înregistrat o nouă creștere în România, potrivit celor mai recente date publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Față de raportul din noiembrie 2025, majorarea medie este de 12,3% pentru autoturismele persoanelor fizice și de 11,7% pentru vehiculele destinate transportului de bunuri.

Creșterea nu înseamnă automat că fiecare șofer va plăti exact cu 12% mai mult la polița RCA. Tariful de referință nu este prețul final al asigurării, ci un reper statistic folosit pentru a arăta cum evoluează riscul și costurile din piață. Prețul efectiv este stabilit de fiecare asigurător, în funcție de propriile calcule, istoricul șoferului, zona de risc, tipul mașinii și politica comercială, potrivit Playtech.

Noul raport semestrial privind tarifele de referință RCA, realizat pentru ASF de KPMG, confirmă o tendință generală de scumpire în piața asigurărilor auto obligatorii. Pentru persoanele juridice, tarifele de referință au crescut cu 9,9% în cazul autoturismelor și cu 10% pentru autovehiculele de transport bunuri.

ASF susține că evoluțiile sunt moderate și explicabile prin dinamica daunelor, costurile mai mari de reparație și ceilalți factori economici luați în calcul. Pe scurt, reparațiile auto sunt mai scumpe, piesele costă mai mult, iar daunele produse în trafic apasă mai greu pe calculele asigurătorilor, mai arată sursa citată.

Creșterile nu sunt identice pentru toți șoferii. În majoritatea segmentelor tarifare, tarifele de referință sunt mai mari, dar există și categorii unde acestea au scăzut. De exemplu, pentru un șofer din București-Ilfov, cu vârsta de peste 60 de ani și autoturism cu putere mai mare de 300 kW, tariful de referință s-a redus cu 5,4%.

O scădere de 3,4% apare și în cazul șoferilor sub 30 de ani care dețin autoturisme din aceeași categorie de putere, peste 300 kW. Asta arată că nu vârsta sau zona, luate separat, decid totul, ci combinația dintre mai mulți factori: puterea mașinii, istoricul daunelor, profilul de risc și datele statistice din ultimii ani.

