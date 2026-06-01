Răzvan Fetița, al doilea golgheter al CSM Unirea Alba Iulia: „Promovarea în Liga 2 ar fi o împlinire maximă!”

Răzvan Fetița, alături de Alexandru Giurgiu, sunt cei doi albaiulieni din efectivul CSM Unirea Alba Iulia, gruparea din Cetatea Marii Uniri care este la un meci de promovarea în Liga 2!

Fetița este unul dintre cei mai experimentați echipieri ai formației albaiuliene și totodată al doilea marcator al divizionarei terțe conduse de Dragoș Militaru, cu 12 reușite (4 în 2026), fiind întrecut de Denis Golda – 18 goluri.

„De 8 ani sunt la Unirea, iar scopul meu a fost mereu promovarea în liga a 2 ! Totul ar fi o împlinire maximă! Totodată, promovarea aduce cu ea noi provocări, pe care abia aștept să le trăiesc și să mă bucur de fiecare moment muncit, alături de colegii mei„, a spus fotbalistul de profil ofensiv care în ultima perioadă a câștigat bătălia pentru titularizarea pe postul de vârf de atac, în detrimentul vârfurilor Golda, Blănaru sau Banyoi.

Fetița a reușit, în primul baraj, 3-0 în deplasare cu Minerul Lupeni, să contribuie la decshiderea scorului, cu o deviere, cu capul, la execuția lui Ardei (31)

„Am mers la Lupeni cu gândul clar la victorie, am controlat meciul cap coadă, clar am fost echipa mai bună! Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ pentru ca sâmbătă la Popești Leordeni ne așteaptă finala mult așteptată de toată lumea unde trebuie să demonstrăm adevarata noastră valoare!„, a mai spus fotbalistul albaiulian,

CSM Unirea Alba Iulia bata pe porțile eșalonului superior, marea finală fiind sămbătă, 6 iunie, în deplasare cu SC Popești Leordeni. Uniriștii au evoluat ultima dată în Liga 2 acum 13 ani, când au activitata activitatea din motive financiare, la finele anului 2012

Foto: CSM Unirea Alba Iulia

