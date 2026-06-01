Sport

Răzvan Fetița, al doilea golgheter al CSM Unirea Alba Iulia: „Promovarea în Liga 2 ar fi o împlinire maximă!”

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

De

Răzvan Fetița, alături de Alexandru Giurgiu, sunt cei doi albaiulieni din efectivul CSM Unirea Alba Iulia, gruparea din Cetatea Marii Uniri care este la un meci de promovarea în Liga 2!

Fetița este unul dintre cei mai experimentați echipieri ai formației albaiuliene și totodată al doilea marcator al divizionarei terțe conduse de Dragoș Militaru, cu 12 reușite (4 în 2026), fiind întrecut de Denis Golda – 18 goluri.

Citește și: VIDEO: Cornel Ardei, fundașul CSM Unirea Alba Iulia după victoria netă de la Lupeni: „Vrem să promovăm și-l așteptăm pe Tudor Vomir în Liga 2”!

De 8 ani sunt la Unirea, iar scopul meu a fost mereu promovarea în liga a 2 ! Totul ar fi o împlinire maximă! Totodată, promovarea aduce cu ea noi provocări, pe care abia aștept să le trăiesc și să mă bucur de fiecare moment muncit, alături de colegii mei„, a spus fotbalistul de profil ofensiv care în ultima perioadă a câștigat bătălia pentru titularizarea pe postul de vârf de atac, în detrimentul vârfurilor Golda, Blănaru sau Banyoi.

Fetița a reușit, în primul baraj, 3-0 în deplasare cu Minerul Lupeni, să contribuie la decshiderea scorului, cu o deviere, cu capul, la execuția lui Ardei (31)

Am mers la Lupeni cu gândul clar la victorie, am controlat meciul cap coadă, clar am fost echipa mai bună! Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ pentru ca sâmbătă la Popești Leordeni ne așteaptă finala mult așteptată de toată lumea unde trebuie să demonstrăm adevarata noastră valoare!„, a mai spus fotbalistul albaiulian,

CSM Unirea Alba Iulia bata pe porțile eșalonului superior, marea finală fiind sămbătă, 6 iunie, în deplasare cu SC Popești Leordeni. Uniriștii au evoluat ultima dată în Liga 2 acum 13 ani, când au activitata activitatea din motive financiare, la finele anului 2012

Foto: CSM Unirea Alba Iulia

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

FOTO: Cupa Nicușor Marcu 2026, „The Golden Road”, mai mult decât un eveniment sportiv! LPS-CSU Alba Iulia, locul secund la Under 16, Ingrid Baicon Ciban și Karina Onea – în echipa ideală

Dan HENEGAR

Publicat

acum 38 de minute

în

1 iunie 2026

De

Cupa Nicușor Marcu 2026, „The Golden Road”, mai mult decât un eveniment sportiv în Cetatea Marii Uniri! LPS-CSU Alba Iulia, locul secund la Under 16, Ingrid Baicon Ciban și Karina Onea – în echipa ideală Cupa „Nicușor Marcu 2026”, ediția a cincea, „The Golden Road”, a fost mai mult decât un eveniment sportiv. Competiția a […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: Târnavele Tiur și Voința Beldiu, campioanele din Liga 5, al șaselea eșalon competițional! Cele două formații promovează în Liga 4

Dan HENEGAR

Publicat

acum 13 ore

în

1 iunie 2026

De

Liga 5, ultima etapă (a 18-a): Târnavele Tiur și Voința Beldiu, campioanele din Liga 5! Cele două formații promovează în Liga 4 Târnavele Tiur și Voința Beldiu sunt campioanele celui de-al șaselea eșalon și au drept de promovare în Liga 4, ecuația fiind tranșată din penultima etapă. Pe podium au urcat CS Ocna Mureș 2 […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: Liga 4, etapa 22 (ultima): Campioana Academia Șona, 7-0 în ultima etapă, cu Nicolae Linca Cergău!Pe podium VCG Vințu de Jos și Nicolae Linca Cergău

Dan HENEGAR

Publicat

acum 13 ore

în

1 iunie 2026

De

Liga 4, ultima etapă: Campioana Academia Șona, 7-0 în ultima etapă, cu Nicolae Linca Cergău! Pe podium VCG Vințu de Jos și Nicolae Linca Cergău Campioana Academia Șona a încheiat cu stil stagiunea, o victorie clară, 7-0, în fața fanilor, în derby-ul ultimei runde, cu Nicolae Linca Cergău. Citește și: Duminică, 14 iunie, pe „Cetate”, ziua […]

Citește mai mult